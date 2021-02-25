هدفه ليس بالصدفة.. كيف جعل ميندي قدمه "الضعيفة" أقوى؟

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، السر الذي جعل الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد ومنتخب فرنسا، يمتلك قدما يمنى قوية على الرغم من أنه لاعب أعسر.

وقالت ماركا في تقرير عن الظهير الذي منح فريقه فوزا مهما في ذهاب الدور الـ1 من دوري أبطال أوروبا :“لم يكن طريق فيرلاند ميندي ليصبح لاعبا في ريال مدريد سهلا ، فقد عانى الظهير الأيسر من إصابة خطيرة في الفخذ حينما كان عمره 14 عاما كادت تنهي مسيرته مبكرا“.



وتأثر ميندي في بدايته بوفاة والده وهو فتى صغير، كما تخلى باريس سان جيرمان عن اللاعب بعد أن كان جزءا من فريق الشباب“.

لذلك كان على ميندي أن يبدأ من الصفر في عام 2013، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ بدأ في الدرجة الرابعة ثم انتقل لنادي لوهافر حيث امضى عاما واحدا في الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى ليون، وهناك حدث التحول في مسيرته كلاعب محترف إذ انتقل بعدها إلى ريال مدريد، وتم استدعاؤه لمنتخب فرنسا من قبل ديدييه ديشامب.



سر القدم اليمني..

أمس الأربعاء سجل ميندي الهدف الوحيد لريال مدريد متفوقا على أتالانتا وهو -أيضا- الهدف الأول لميندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بحسب ماركا كان مدربو ميندي في فرنسا يجعلونه يعمل على قدمه اليمنى كثيرا. وقد تحسنت بالفعل. لكن التطور الكبير لقدمه اليمنى جاء عندما أصيب بالتواء في كاحله الأيسر.

قال ميندي لصحيفة ليكيب حول الأمر ”أخبرني الناس أن قدمى اليمني جيدة، لقد جعلوني -دائما- أعمل عليها في أكاديمية باريس سان جيرمان، ثم واصلت القيام بذلك مع فريق تحت 19 عاما“.

وتابع :“أصبت بالتواء وتوقفت عن ركل الكرة بالقدم اليسرى؛ لأن ذلك كان مؤلما“.

زين الدين زيدان اعترف بأن ميندي يمكنه ركل الكرة بقوة أكبر بقدمه اليمنى“الأضعف“.

وهدفه في شباك أتالانتا هو الثاني بالقدم اليمنى، وقد ملأها في الجهة اليمنى، حيث سجل ميندي أيضا بقدمه اليمنى في شباك خيتافي مِن قَبل، كما أعتمد عليه ديديه ديشامب مرات عديدة على الجانب الأيمن من الملعب.

وعلق زيدان على هدف ميندي ضاحكا:“لقد تدربنا على تلك الكرة لكن الوحيد الذي لم يكن عليه التسديد هو ميندي“، في إشارة إلى كونه صاحب قدم يسرى بينما التسديدة كانت تستلزم لاعبا يجيد بـ“اليمني“.