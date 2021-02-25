الصحف الرياضية: ريال مدريد يفوز بفضيحة.. وميسي يعود للحياة

شكل فوز ريال مدريد على أتلانتا ومانشستر سيتي على بروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بفوز برشلونة على إلتشي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني ولقاءات إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي وتأهل توتنهام لدور الـ 16 وتطورات الحالة الصحية للأمريكي تايجر وودز نجم الغولف العالمي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام أتلانتا 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ميندي العظيم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة السهل على إلتشي 3-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ برشلونة يتعلم الدرس ويفوز دون أن يعاني“.

الصحيفة اهتمت بلقاء غرناطة ونابولي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ غرناطة على موعد مع المجد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-0 أمام إلتشي في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ ميسي يسحب السيارة ”.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 1-0 وكتبت :“ ريال مدريد يفوز بفضيحة “ في إشارة للطرد المبكر للاعب أتالانتا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إلتشي 3-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ هناك أهداف هناك صراع حول الدوري الإسباني ”.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلانتا 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ انتصار مؤلم ضد 10 لاعبين ”.

الصحيفة اهتمت أيضا بلقاء الأندية الإسبانية فياريال وغرناطة وريال سوسيداد في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد خارج ملعبه أمام أتلانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدف للظهير الفرنسي فيرلاند ميندي وكتبت :“ هدف من ذهب ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إلتشي 3-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت :“ ميسي يعود للحياة ”.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد المطالب بريمونتادا أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والحفاظ على تفوقه في الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد ضد التاريخ ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي وتطورات الحالة الصحية لبطل الغولف الأمريكي تايجر وودز.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام بروسيا مونشغلادباخ 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ العيون على الجائزة ”.

كما تحدثت عن تأهل توتنهام لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وتألق غاريث بيل وديلي الي وكتبت :“ دايلي وبيل يوجهان رسالة لمورينيو : لقد عدنا ”.

كما اهتمت بتصريحات تشاكا لاعب آرسنال وتصريحات لاعب الغولف رودي حول تايجر وودز وكتبت :“ رودي : تايجر ليس سوبر مان لكننا سعداء بنجاته ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي خارج ملعبه على بروسيا مونشغلادباخ 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ لاعبو بيب غوارديولا اقتربوا من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا محققين الفوز رقم 19 على التوالي ”.

كما اهتمت بفوز توتنهام 4-0 على فولفسبرجر النمساوي وتألق دايلي الي الذي سجل هدفا بمقصية وكتبت :“ أوليفي جيرو ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام أتلانتا خارج ملعبه في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدف للظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي وكتبت :“ الكبير ميندي ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة أتلانتا أمام ريال مدريد 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وغضب الفريق من طرد أحد لاعبيه وكتبت :“ أحمر والغضب ”.

كما اهتمت بإنتر ميلان المتصدر حاليا للدوري الإيطالي وكتبت :“ كونتي وإنتر ميلان 10 والثناء ”.