ليفاندوفسكي يطارد رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا.. وجمال موسيالا يصنع التاريخ

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني مطاردة كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في مرمى لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ورفع ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم، العام الماضي، رصيده إلى 72 في البطولة بهدفه الأول في مرمى النادي الإيطالي ليتجاوز الإسباني راؤول أسطورة ريال مدريد السابق ويصبح ثالث هداف في تاريخ البطولة، بعد رونالدو (134 هدفًا)، وميسي (119 هدفًا).

ومن ناحية أخرى، دخل زميله الإنجليزي جمال موسيالا تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في الأدوار الإقصائية للبطولة، بعد بويان كريكيتش، وأصغر إنجليزي يسجل في البطولة على الإطلاق.

وقالت إحصاءات OPTA إن موسيالا البالغ من العمر 17 عامًا و363 يومًا، الذي سجل الهدف الثاني للنادي البافاري، أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في أدوار خروج المغلوب بالبطولة القارية بعد كريكيتش الذي سجل هدفًا في مرمى شالكة في دور الثمانية موسم 2007-2008 وكان عمره 17 عامًا و217 يومًا فقط.

كما أن موسيالا أصبح أصغر إنجليزي على الإطلاق يسجل في دوري أبطال أوروبا سواء في دور المجموعات أو أدوار خروج المغلوب.

ورغم أن موسيالا ولد في شتوتغارت في ألمانيا لكنه يلعب في منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عامًا، ونشأ في أكاديمية تشيلسي وترقَّى في صفوف الناشئين في النادي اللندني بين عامي 2011 و2019 حتى انضم إلى بايرن ميونخ في 2019.

17 – Jamal Musiala is the second-youngest player to score in the knockout stages of the UEFA Champions League, after Bojan (17 years and 217 days), who netted against Schalke in the quarter-finals in 2007-08. Burgeoning. https://t.co/yTSsq2h2IH

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021