دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يضرب لاتسيو برباعية.. وتشيلسي يعبر أتلتيكو مدريد‎

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نجح البايرن، في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ”الأولمبيكو“ في العاصمة الإيطالية.

أحرز البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ مستغلا خطأ دفاعي لفريق العاصمة الإيطالية، بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وعزز النجم الشاب جمال موسيالا تقدم بايرن ميونخ بالهدف بالدقيقة 24 قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثالث للبافاري في الدقيقة 43.

وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني أضاف مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي الهدف الرابع للبايرن بالخطأ في مرمى فريقه.

وقلص لاتسيو النتيجة عن طريق الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست خطف تشيلسي الإنجليزي فوزًا غاليًا من أتلتيكو مدريد، خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

ويلعب تشيلسي مع أتلتيكو في بوخاريست برومانيا في لقاء يعتبر على أرض الفريق الإسباني، نظرًا لمنع دخول الأراضي الإسبانية بسبب تفشي كورونا.

سجل النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة بضربة خلفية مزدوجة، لم يستطع الحارس السلوفيني يان أوبلاك منعها من معانقة الشباك.