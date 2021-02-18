ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: هالاند يبتعد عن منافسيه

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين خلال فوز فريقه بروسيا دورتموند أمام إشبيلية 3/2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

ويتفوق هالاند على عدة لاعبين ما زالوا في المسابقة بينما غادر البعض كالإنجليزي ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد الذي انتقل برفقة فريقه لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل المركز الثاني كل من البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي غاب عن مواجهة برشلونة، والإسباني ألفارو موراتا هداف يوفنتوس الذي لم يسجل في لقاء بورتو، والثنائي سجلا 6 أهداف لكل منهما.

🦾⚽️📊 هالاند يواصل صناعة التاريخ في دوري الأبطال ويحطم الأرقام بتسجيله 18 هدفاً من أصل 13 مباراة شارك فيها بأمجد الكؤوس الأوروبية 👏 هالاند تمكن من التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها في دوري الأبطال 🦸#دوري_أبطال_أوروبا #اشبيلية_دورتموند #اشبيلية #دورتموند pic.twitter.com/6APB9LN2vd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021

وسجل كل من الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان وصاحب ”الهاتريك“ في مرمى برشلونة والفرنسي أولفييه جيرو مهاجم تشيلسي والإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو 5 أهداف لكل منهم والثنائي الأخير سيلعب الأسبوع القادم ذهاب دور الـ16.

فيما سجل عدة لاعبين 4 أهداف أبرزهم المصري محمد صلاح والبرتغالي دييغو غوتا لاعبا ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والمغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية والفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد والإسباني فيران توريس لاعب مانشستر سيتي.

واكتفى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ هداف النسخة الماضية بتسجيل 3 أهداف وسيلعب الأسبوع القادم برفقة فريقه لقاء ذهاب دور الـ16 أمام لاتسيو.

وبعد إجراء 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا سُجلت 304 أهداف بمعدل بلغ 3،04 هدف في اللقاء وهدف في كل 30 دقيقة.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1. إيرلينغ هالاند، بروسيا دورتموند، 8 أهداف

2. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ونيمار (باريس سان جيرمان)، وألفارو موراتا (يوفنتوس)، 6 أهداف لكل منهما.

3. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والحسن بليا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، وتشيرو ايموبيلي (لاتسيو)، وأوليفيه جيرو (تشيلسي)، وميرجيم بيريشا (ريد بول سالزبورغ)، 5 أهداف لكل منهم.