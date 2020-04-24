مطالب بالتحقيق في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بسبب فيروس كورونا

طلب رئيس بلدية ليفربول التحقيق في مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ لتحديد مدى مساهمتها في انتشار فيروس كورونا في المدينة.

وحضر المواجهة في إياب دور الـ16 في أنفيلد في 11 مارس آذار والتي خسرها ليفربول 3/2 ليودع البطولة نحو 52 ألف متفرج من بينهم ما يقرب من 3 آلاف من إسبانيا التي فرضت العزل العام بعد ذلك بعدة أيام.

وأبلغ ستيف روثرام رئيس البلدية هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في إشارة إلى عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في ليفربول "شاهدنا ارتفاعا في مستوى العدوى والذي نتج عنه إصابة نحو 1200 شخص".

وأضاف "يجب التحقيق في ذلك لمعرفة هل كانت هذه الإصابات بسبب الاختلاط مع جماهير أتلتيكو أم لا. هناك مدن تأثرت بشدة من الفيروس ومدريد كانت واحدة منها".

وتابع "تم منعهم من التجمع في بلادهم لكن 3 آلاف من هذه الجماهير حضروا إلينا وربما ساهموا في انتشار فيروس كورونا".

وواصل "لذا يجب التدقيق في ذلك وربما تتحمل الحكومة المسؤولية لعدم تطبيق العزل العام مبكرا".

ويوم الإثنين الماضي قالت أنجيلا مكلين نائبة رئيس المستشارين العلميين للحكومة البريطانية إن الاعتقاد الذي أدلى به أحد الصحفيين بأن إقامة المباراة ساهمت في انتشار الفيروس كانت "نظرية مثيرة للاهتمام".

وقال روثرام: "لو أصيب الناس بفيروس كورونا بشكل مباشر من جراء حدث رياضي كنا نؤمن أنه لا يجب إقامته فهذه فضيحة".

وأضاف مشيرا إلى موظفي خدمة الصحة الوطنية "هذا لم يضع الناس في خطر فقط لكن أيضا ربما تسبب في إصابة موظفي خدمة الصحة الوطنية وعائلاتهم بالفيروس".