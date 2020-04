يويفا يدعم الأندية الأوروبية ماليا لمواجهة فيروس كورونا ويؤجل يورو 2021 للسيدات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقديم مساعدات مالية للأندية، لتخطي الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وقال "يويفا" في بيان إن اللجنة التنفيذية قررت، اليوم الخميس، منح الأندية مدفوعات تخص مساهمة لاعبي الأندية في مسابقات المنتخبات التابعة لليويفا، في ضوء الصعوبات المالية الراهنة.

وأوضح أنه كان يجب عدم الإفراج عن هذه المدفوعات حتى انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن بسبب التحديات التي تواجهها الأندية، بسبب إيقاف النشاط الرياضي، سيتم منحها الأموال فورا.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 50 مليون يورو للأندية التي سمحت للاعبيها بالانضمام إلى 39 منتخبا غير مشارك في التصفيات الأوروبية النهائية، كما سيخصص 17.7 مليون يورو للأندية التي أطلقت سراح اللاعبين للانضمام إلى 16 منتخبا يشاركون في التصفيات (باستثناء مدفوعات المباريات الفاصلة، والتي سيتم منحها عند انتهاء التصفيات).

وأوضح "يويفا" أنه سيتم توزيع 2.7 مليون يورو، للاعبين الذين انضموا للمنتخبات لخوض التصفيات في الخريف.

وسيتم توزيع 200 مليون يورو بحد أدنى، تتعلق بيورو 2020، حيث تحصل الأندية التي سمحت للاعبين بالمشاركة في التصفيات الأوروبية ودوري الأمم على 70 مليون يورو.

في حين سيتم توزيع 130 مليون يورو المتبقية على الأندية التي تسمح للاعبين بالمشاركة في يورو 2020.

وسيحصل 676 ناديا من 55 اتحادا على أموال تتراوح بين 3200 يورو وحتى 630 ألف يورو، لمساهمتهم في التصفيات الأوروبية ودوري الأمم خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات في إنجلترا لعام واحد لتقام في يوليو تموز 2022.

وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر "يويفا" في وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد وحتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات في السادس من يوليو تموز، بينما يقام نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

