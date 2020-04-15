الاتحاد الإسباني يحدد معايير التأهل لدوري أبطال أوروبا حال إلغاء الدوري

يثق الاتحاد الإسباني لكرة القدم في استئناف الليغا حتى النهاية لكنه وضع حلولا بشأن الأندية التي ستشارك في بطولتي أوروبا الموسم المقبل في حال إلغاء الموسم.

وبحسب الاتحاد الذي يرأسه لويس روبياليس أنه "في حال طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من الاتحاد الإسباني تحديد الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل دون استكمال الموسم للنهاية سيلجأ إلى عدة معايير أبرزها نتائج الأندية التي تحتل حاليا المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال وكذلك المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي وأيضا نتائج التصفيات النهائية لكأس الملك".

ووفقا لمحطة "كادينا كوبي" الإذاعية فإن الاتحاد سوف يمنح الفائز بالكأس مقعدا أوروبيا لكن في حال عدم إمكانية استئناف الليغا لأنه يفضل أن يبقى متفائلا باستئناف المسابقة الأساسية.

ويحتل ريال سوسيداد حاليا المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في حين يضمن أتليتك بيلباو مكانا في الدوري الأوروبي بصفته تأهل إلى نهائي الكأس في حال فوزه أو فوز سوسيداد باللقب.

وهذا يعني أن خيتافي وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الخامس والسادس في الدوري حاليا سيتأهل أحدهما للدوري الأوروبي بدلا من الفائز بالكأس.

ويصر الاتحاد على أن هذا الأمر "غير المرغوب" فيه سيحدث في حال عدم استكمال الموسم لأنه في حال استئناف جولة أو جولتين من الممكن أن يتغير الترتيب تماما.

ولا يفكر الاتحاد الإسباني سوى في إقامة نهائي الكأس بين أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد واستئناف الليغا إلى النهاية لكن في حال إلغاء الموسم على الوضع الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا سيتأهل أول أربعة أندية تحتل المراكز الأولى في الليغا إلى دوري الأبطال والخامس والسادس للدوري الأوروبي وبطل الكأس أو أحد الفريقين في حال عدم إقامة المباراة.