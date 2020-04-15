أخبار ريال مدريد وبرشلونة: مانشستر سيتي يتمسك بضم نجم الملكي.. وإنتر يستفز البارسا

ارتبط نجوم فريق ريال مدريد الإسباني بالرحيل لعدة أندية أخرى وسط تكهنات بثورة تغيير شاملة في صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة العالمية وعلى رأسها أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، اليوم الأربعاء:

مانشستر سيتي يتمسك بضم نجم ريال مدريد

تمسك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم الفرنسي رافايل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية ضم فاران والتعاقد مع اللاعب الفرنسي من جانب السيتي، وهي الصفقة التي تمسك بها المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي رغم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال يرغب في استمرار اللاعب الفرنسي ولا يريد رحيله.

إنتر يستفز برشلونة في صفقة لاوتارو

استفز نادي إنتر ميلان الإيطالي إدارة برشلونة الإسباني في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم النيراتزوري.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إنتر بضم الثنائي أرتور فيدال لاعب وسط برشلونة بجانب استعارة أنطوان غريزمان نجم هجوم الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن البارسا يرفض عرض إنتر في الموسم المقبل لبيع لاوتارو.

نجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن وجود مفاوضات بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، لانتقال الكولومبي جيمس رودريغيز نجم الفريق الملكي إلى أولد ترافورد في الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن رودريغيز يرغب في الرحيل إلى مانشستر يونايتد حال انتقاله بشكل رسمي للدوري الإنجليزي، خاصة أن اللاعب الكولومبي أبدى رغبته بمغادرة ريال مدريد.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل اللاعب الكولومبي يتحرك بقوة لإقناع المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لضم رودريغيز.

آرسنال يخطط لبيع أوباميانغ

بدأ نادي آرسنال الإنجليزي محاولات بيع اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم الجانرز من أجل الاستفادة ماليًا من مقابل رحيله، خاصة أن اللاعب يميل لرفض تجديد عقده.

وأكدت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن أوباميانغ تلقى بالفعل اتصالات مبدئية من جانب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لإمكانية الحصول على خدمات الفهد الجابوني،خاصة أن اللاعب يتميز بقدرات تهديفية متميزة.

وأشارت إلى أن أوباميانغ يعد هدفًا لبرشلونة وريال مدريد قطبي الكرة في إسبانيا، كما أنه تلقى عدة اتصالات من فريق ميلان الإيطالي لضمه في الموسم المقبل.

ميلان يتراجع عن صفقة نجم ليفربول

تراجع نادي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع أدم لالانا نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع (كالتشيو ميركاتو) عن تراجع ميلان عن المفاوضات مع لالانا في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب تخطى عمره الـ 30 عامًا كما أنه لا يقدم المستويات المميزة مع الريدز.

في المقابل يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيغ الألماني في الموسم الجديد بناءً على طلب المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأكدت صحيفة (بيلد) الألمانية أن فيرنر تلقى اتصالات من مسؤولي ليفربول لإقناعه باللعب للريدز في الموسم المقبل.