صدمة في مانشستر سيتي من موقف ليفربول في أزمة الحرمان من المشاركة بدوري الأبطال

يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة موسمين سيظل مثارًا للجدل خلال الفترة المقبلة.

وقرر ”يويفا“ معاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من اللعب في البطولات القارية بسبب مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتقدمت 8 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بطلب للمحكمة الرياضية لمنع تعليق العقوبة المفروضة على مانشستر سيتي.

صدمة مانشستر سيتي

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي مصدومون من تورط ليفربول مع مجموعة الأندية التي تحاول إيقاف قرار تعليق العقوبة المفروضة على النادي بحرمانه من المشاركة الأوروبية.

وتقدمت 8 أندية من العشرة الأوائل بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، باستثناء نادي شيفيلد بالطلب المفاجئ للمحكمة الرياضية.

وطلب مانشستر سيتي تعليق عقوبة الحرمان حتى الانتهاء من النظر في الاستئناف، وهو ما ترفضه هذه الأندية الـ8.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر سيتي يتفهم موقف الأندية التي تليهم في ترتيب البريمييرليغ، لكنهم لم يتوقعوا أن يشارك ليفربول المتصدر في هذا الأمر.

استياء واضح

وذكرت ”ديلي ميل“ أن هناك حالة من الغضب تسيطر على الأندية التي شاركت في تقديم هذا الطلب للمحكمة الرياضية.

وقال مصدر خلال تصريحات خاصة للصحيفة:“شعورنا هو أن هذا يكفي، لفترات طويلة، تمكن مانشستر سيتي من خرق القواعد، المفروضة على جميع الأندية باستثناء نادٍ واحدٍ“.

وأضاف:“الخوف الآن أنهم سيكونون قادرين على تعليق قرار ”يويفا“ بحرمانهم من المشاركة بدوري أبطال أوروبا، وإن نجحوا في الاستئناف وألغيت العقوبة سيكون ذلك أمرًا مشينًا“.