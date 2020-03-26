تقرير: دي بروين يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، الصيف المقبل.

وبحسب شبكة ”سبورتس مول“، فإن دي بروين يدرس الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، حال الإبقاء على عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بحرمان الفريق من المشاركة في البطولات القارية؛ بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مانشستر سيتي من المشاركات القارية لمدة سنتين وغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

ونفى مانشستر سيتي مخالفة القواعد، وانتقد الاتحاد الأوروبي بعد تلك العقوبات، وقرر استئناف العقوبة أمام المحكمة الرياضية الدولية.

ويرتبط دي بروين، البالغ من العمر 28 عاما، مع مانشستر سيتي حتى يونيو عام 2023، علما أنه انضم للفريق صيف العام 2015 من فولفسبورغ الألماني.

وتردد أن ريال مدريد الإسباني سيحاول التعاقد مع دي بروين الصيف المقبل، مستغلا عقوبة يويفا.

وشارك دي بروين في 35 مباراة مع مانشستر سيتي، الموسم الحالي، سجل فيها 9 أهداف وصنع 20، ليكمل مع الفريق 209 مشاركات، سجل فيها 50 هدفا، وصنع 86.

وقاد دي بروين مانشستر سيتي للقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس الدرع الخيرية.