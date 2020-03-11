 باريس سان جيرمان يقصي بروسيا دورتموند ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

باريس سان جيرمان يقصي بروسيا دورتموند ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

باريس سان جيرمان يقصي بروسيا دورتموند ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 – صفر، يوم الأربعاء، في مباراة إياب دور الستة عشر، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بدون الجماهير وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19 ).

واستفاد سان جيرمان من تسجيله هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند 2 – 1 في ألمانيا، ليحجز بطاقة التأهل بتفوقه 3 – 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي نيمار.

وأضاف زميله الإسباني خوان بيرنات الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتقام قرعة دور الثمانية للمسابقة يوم 20 مارس الجاري

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