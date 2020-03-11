مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. نيمار يرقص ومبابي يظهر بعد شائعة الكورونا (فيديو)

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان وهو يرقص، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

نيمار وفق الفيديو المتداول، ظهر وهو يضع سماعة على رأسه بعد نزوله من الحافلة الخاصة بفريقه، وهو يرقص في طريقه إلى ملعب المباراة.

كما ظهر كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي بعد الشائعات التي طالته الساعات الماضية، بشأن إصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفته الفحوصات التي أجراها المهاجم الشاب.

Neymar doesn't feel the pressure ???? pic.twitter.com/WwETSwTo7F — B/R Football (@brfootball) March 11, 2020

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب ”بارك دي برانس“، دون حضور جماهيري؛ بسبب فيروس كورونا.

وأصدرت شرطة باريس بياناً رسمياً تعلن من خلاله إقامة مباراة سان جيرمان وضيفه دورتموند خلف أبواب مغلقة، ودون جمهور، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وكان باريس سان جيرمان خسر 1-2 أمام بروسيا دورتموند 18 فبراير الماضي، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“.