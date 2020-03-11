تعرف على الموقف النهائي لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بعد إلغاء لقاء مانشستر سيتي وآرسنال بسبب ”كورونا“

لا يزال انتشار ”فيروس كورونا“ المستجد في العالم بشكل عام، وأوروبا بشكل خاص، يلقي بظلاله على الأحداث الرياضية عامة، والكروية خاصة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المسابقات الكروية الأوروبية، سواء المحلية أو القارية.

وأقيمت، أمس الثلاثاء، مبارتان في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الأولى بين لايبزيغ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في ألمانيا، وتمت بحضور جماهيري، والثانية بين فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي في فالنسيا، وأقيمت خلف أبواب مغلقة دون جماهير.

وخلال الساعات الأخيرة، ثارت شائعات حول الموقف النهائي لمباراة اليوم الأربعاء، بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ”أنفيلد“.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن المخاوف بشأن مصير مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب ”الاتحاد“، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وجاء قرار تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بعد اكتشاف إصابة رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا، حيث سبق له مخالطة بعض لاعبي ومسؤولي آرسنال، خلال لقاء الفريقين بلندن في إطار دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم: ”هناك مخاوف فيما يتعلق بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، إذ سرت شائعات حول تأجيل اللقاء أو إقامته دون جمهور في ”أنفيلد“، في ظل انتشار فيروس ”كورونا“، وقرار تأجيل لقاء السيتي وآرسنال“.

ومضت تقول: ”الموقف النهائي لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد هو أن اللقاء سيُقام في موعده المقرر، وبحضور جماهيري كما هو مخطط له مسبقا، وقام نادي ليفربول بإصدار بيان يتضمن توجيهات للجماهير المقرر حضورها إلى ”أنفيلد“ في ساعة متأخرة من مساء أمس“.

وأشارت إلى أن إدارة ليفربول أعلنت توفير جميع المعدات الخاصة بمكافحة الفيروس في ملعب ”أنفيلد“، ومنها المطهرات وغسول الأيدي المضاد للجراثيم في دورات المياه، إضافة إلى ملصقات توجيهية تتعلق بكيفية التعامل مع الأطقم الطبية التي سيتم نشرها في الملعب لمتابعة أي حالات طارئة، حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي من الحاضرين للمباراة“.

يذكر أن أتلتيكو مدريد انتصر على ليفربول ذهابا بهدف نظيف في ملعب ”واندا متروبوليتانو“.