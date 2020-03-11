الصحف الرياضية: ”فيروس كورونا يغلق الرياضة الإسبانية“.. و“أتلتيكو يريد الإطاحة بالبطل“.. و“الدوري الإيطالي ينتهي هكذا“ (صور)

شكل تأثير ”فيروس كورونا“ على مباريات كرة القدم والمنع الجديد في إسبانيا لحضور الجماهير ولقاءات دوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتأهل العين والظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي وأخبار الأندية السعودية والمنتخب السعودي وإحصائيات دوري الخليج العربي الإماراتي، وتصريحات رئيس برشلونة وإصابة مالك ورئيس أولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرار لعب لقاءات الدوري الإسباني دون جمهور بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”ألم يكن من الأفضل تأجيل اللقاءات؟“.

كما تحدثت عن إقصاء فالنسيا أمام أتلانتا الإيطالي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد سقوط جديد في ملعبه.

واهتمت الصحيفة بلقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16، وكتبت: ”الأتلتيكو يريد الإطاحة بالبطل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرار لعب لقاءات الدوري الإسباني دون جمهور، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، وكتبت: ”هذه الرياضة تبقى يتيمة“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس برشلونة، وكتبت: ”بارتوميو: لن نقدم الانتخابات“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن خروج فالنسيا من دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا، وكتبت: ”فالنسيا يخرج أمام ملعب فارغ“.

كما اهتمت بلقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”أتلتيكو لإنهاء مسيرة حامل اللقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرار منع حضور الجماهير للقاءات الرياضية في إسبانيا، وكتبت: ”فيروس كورونا يغلق الرياضة الإسبانية“.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس برشلونة بارتوميو، وكتبت: ”الاستفتاء نعم، الانتخابات لا“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء فالنسيا أمام أتلانتا الإيطالي واهتمت بمواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الأتلتيكو دون خوف في أنفيلد للتأهل لربع النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على قرار إقامة لقاءات الدوري الإسباني دون جمهور بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”الرياضة دون روح“.

كما تحدثت عن لقاء الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”من اجل الإطاحة بالبطل“.

كما تحدثت عن هزيمة فالنسيا أمام أتلانتا الإيطالي في غياب دور الـ16 وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إصابة رئيس ومالك فريقي أولمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فوريست الإنجليزي بفيروس كورونا، وكتبت: ”المالك إيفانغيلوس ماريناكيس الذي أصيب بفيروس كورونا يثير الخوف في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما تحدثت الصحيفة عن إقصاء توتنهام من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني بعد الخسارة في الإياب 3-0.

كما اهتمت بلقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كلوب قلق من لقاء أتلتيكو“.

ميرور

تحدثت الصحيفة عن خروج توتنهام من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام لايبزيغ، وعنونت: ”هذامؤلم يا جوزيه“ سبيرز يخرجون من أوروبا بشكل متذمر.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي يلعب دون جمهور وكتبت: ”اصنعوا بعض الضوضاء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل أتلانتا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه فالنسيا وكتبت: ”أتلانتا ضمن أفصل 8 فرق في أوروبا“.

كما اهتمت بمصير لقب الدوري الإيطالي بعد إيقاف كل اللقاءات، وكتبت: ”تحيا التصفيات“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل فريق أتلانتا الإيطالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز فالنسيا والفوز في الإياب أيضا 4-3 بفضل سوبر هاتريك لنجمه جوزيب إيليسيتش، وكتبت: ”سوبر هاتريك أسطوري“.

كما تحدثت عن مصير الدوري الإيطالي بعد إيقافه بسبب فيروس كورونا ووضعت السيناريوهات المحتملة لحسم لقبه، وكتبت: ”الدوري الإيطالي ينتهي هكذا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على المنتخب السعودي وقرار مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، وكتبت: ”هيرفي يتمسك بأيام الفيفا“.

كما تحدثت عن عودة فهد المولد للاتحاد، وكتبت: ”فهودي رجع لأهله“.

واهتمت بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الحكام وكتبت: ”اتحاد الكرة ينقل حكام الجولة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، والذي أعطى تأهل العين والظفرة للنهائي وكتبت: ”الزعيم ملك النهائي الـ15″، و“الفارس إلى حلم اللقب“.

كما تحدثت عن إحصائيات الفوز في دوري الخليج العربي الإماراتي، وكتبت: ”الفرسان يتصدر بـ66% والعيناوي يواصل التقدم بـ61%“.

كما اهتمت بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومواجهة ليفربول لأتلتيكو مدريد وكتبت: ”ليفربول والأتلتيكو: واقعية سميوني تهدد جاذبية كلوب“.