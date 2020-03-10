صحيفة: بايرن ميونخ يستضيف تشيلسي دون جماهير

يواجه تشيلسي الإنجليزي منافسه المقبل بايرن ميونخ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا في ميونخ دون جماهير، في أحدث مباراة في دوري الأبطال تقام دون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن المباراة المقررة في 18 مارس/آذار الحالي ستقام دون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي في القارة الأوروبية.

وخسر تشيلسي في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة على أرضه في مباراة الذهاب، وسيجد صعوبة بالغة لهزيمة النادي البافاري على أرضه بفارق أربعة أهداف.

وقررت إيطاليا، أكثر دول أوروبا إصابة بالفيروس، إيقاف كافة المباريات حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل على الأقل.

وزاد عدد المباريات التي ستقام دون جماهير في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي الفيروس حيث تقررت إقامة مباراة فالنسيا وأتلانتا يوم الثلاثاء دون جماهير، بالإضافة إلى مباراة العودة على أرض باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء.

وزادت التكهنات بشأن مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام لايبزيغ يوم الثلاثاء إذ من المرجح أن تقام دون جماهير أيضا.

لكن أصعب التدابير كانت في إيطاليا التي ظهرت فيها أكثر من 7000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وتجاوز عدد الوفيات 450 شخصا.

ومدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قواعد الحجر الصحي وفرض حظرا على التجمعات العامة لتشمل جميع إيطاليا.

ويشمل الحظر المفروض على النشاط الرياضي الدوري الذي أقيم في البداية دون جماهير قبل أن يتم الإلغاء تماما.

وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أوصت بإلغاء كافة الأحداث الرياضية ليقرر بعدها رئيس الوزراء إلغاء كافة الأحداث حتى الشهر المقبل على الأقل.

وكان وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا قد وصف رابطة الدوري الإيطالي في مطلع الأسبوع الحالي بعدم المسؤولية لرفضه تعليق إقامة المباريات.