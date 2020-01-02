اعتقال 3 مشجعين بسبب إساءات عنصرية في مباراة تشيلسي وبرايتون

أعلن نادي برايتون، اليوم الخميس، اعتقال 3 مشجعين بدعوى ”إساءات مرفوضة“ خلال التعادل على أرضه 1/1 أمام تشيلسي، أمس الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد برايتون أنه أخرج اثنين من مشجعيه من المدرجات أحدهما بدعوى توجيه إساءة عنصرية للاعبي تشيلسي، والآخر وجهه إلى جمهور الفرق الزائر.

وتم اعتقال المشجعين الثلاثة خارج الملعب، وسيخضعون للتحقيق أمام السلطات المختصة، وقال بول باربر المدير التنفيذي ونائب رئيس برايتون: ”كان على فريقنا الذي يشرف على السلامة والنظام بالتعاون مع الشرطة المحلية التعامل مع 3 حالات فردية وغير مرغوب فيه“.

وأضاف:“إذا كانت عقوبة المنع مدى الحياة من حضور مباريات الفريق ليست رادعة بما يكفي علينا أن نتساءل عما إذا كان الأمر يتطلب اللجوء إلى المحاكم لفرض عقوبات أكثر قسوة؟“.

وتابع:“كرة القدم لا يمكنها أن تفعل الكثير، وسئمنا من هؤلاء الأشخاص الذين أساءوا إلى صورة اللعبة“.

وظهرت عدة حوادث تتعلق بالعنصرية في مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منها واقعة حدثت في مباراة أخرى لبرايتون على ملعبه حين تم اعتقال اثنين من مشجعي ولفرهامبتون واندرارز في تعادل الفريقين 2/2 الشهر الماضي.

وألقت مزاعم حول إساءة عنصرية موجهة لأنطونيو روديغر بظلال على فوز تشيلسي 2/0 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر الماضي.

وكان المدافع الألماني طرفًا في واقعة شهدت طرد سون هيونغ-مين لاعب توتنهام في الدقيقة 61 وأشار روديغر بعدها بلحظات إلى أنه كان ضحية إشارة عنصرية تشبهه بالقرود من مدرجات الفريق صاحب الأرض.

وأصدرت الإذاعة الداخلية في الاستاد عدة إعلانات تقول:“السلوك العنصري من الجماهير يؤثر على المباراة“، بينما أوقف الحكم أنطوني تيلور اللقاء للتحدث إلى اللاعبين.

وقال توتنهام في بيان:“نجري الآن تحقيقًا موسعًا سنتعاون فيه مع تشيلسي ولاعبيه من أجل الإدلاء بشهاداتهم، أي صورة من صور العنصرية غير مقبولة ولن يتم التسامح معها في ملعبنا“.

وأضاف:“نتعامل مع مثل هذه المزاعم بجدية تامة، وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يثبت أنه تصرف بهذه الطريقة، بما في ذلك حظر دخول الاستاد“.