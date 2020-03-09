مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. إصابة مؤثرة تهدد آمال الروخي بلانكوس في موقعة ”أنفيلد“

قالت تقارير صحفية، إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تلقى ضربة موجعة، قبل موقعة الحسم أمام ليفربول الإنجليزي، مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأشار موقع ”onefootball“، اليوم الإثنين، نقلا عن تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن هناك شكوكا واسعة حول إمكانية لحاق المهاجم ألفارو موراتا، نجم هجوم أتلتيكو مدريد بمباراة ليفربول، نتيجة تعرضه للإصابة في مباراة الروخي بلانكوس الأخيرة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2/2.

وأكدت التقارير الإسبانية، أن موراتا يعاني من آلام في أوتار الركبة، وأصبحت مشاركته في لقاء ليفربول محل شك كبير للغاية.

وتابعت بقولها: ”يخضع موراتا حاليا لفحص شامل من جانب الجهاز الطبي لنادي أتلتيكو مدريد، وسوف يتم وضعه تحت الاختبار خلال الـ24 ساعة المقبلة، قبل حسم موقفه النهائي من السفر مع الفريق إلى ليفربول لخوض مباراة العودة، ولكن المؤشرات تؤكد أنه سيكون بعيدا عن المشاركة في اللقاء“.

وغادر موراتا ملعب المباراة في لقاء أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدقيقة 68، وشارك دييغو كوستا بدلا منه، علما بأن المهاجم السابق لأندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي أحرز هدف فريقه الأول في المباراة من ركلة جزاء.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في الدوري الإسباني، وينافس حاليا على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد خروجه من كأس الملك.