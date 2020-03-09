تقرير: ريال مدريد يواجه أزمة قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

خسر ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام ريال بيتيس 2-1، مساء الأحد، والتي خلفت أيضا إصابة لاعبين في صفوفه.

وغادر البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر اللقاء في الدقيقة 59 بسبب مشاكل في الركبة وشارك الفرنسي ميندي، وحسب صحيفة ”آس“ فاللاعب البرازيلي سيجري فحوصات الثلاثاء، لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

لكن الضربة القوية تبقى إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والذي خرج يعرج بعد اللقاء، وحسب الصحيفة، فمكان الإصابة متورم في قدمه اليسرى، ولن يتمكن من إجراء فحوصات طبية، يوم الإثنين، لتتأجل إلى، يوم غد الثلاثاء.

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة كورتوا أمام إيبار، يوم الجمعة المقبل، في الدوري الإسباني وأمام مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويمر الحارس البلجيكي بفترة جيدة، حيث أنقذ ريال مدريد في عدة لقاءات، وتألق بشكل كبير خلال الكلاسيكو الماضي أمام برشلونة، وخلال اللقاء الأخير أمام ريال بيتيس ورغم تلقيه هدفين، لكنه قام بتصديات جيدة حرمت المنافس من أهداف محققة.

وسيعود الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا لحراسة مرمى ريال مدريد مجددا، بعد غياب عن اللعب منذ لقاء ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي خسره الفريق 4-3.