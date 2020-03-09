مباراة توتنهام ولايبزيغ.. ضربة جديدة لجوزيه مورينيو

تعرضت آمال توتنهام في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لضربة جديدة بعدما ذكرت تقارير أن المهاجم الهولندي ستيفن بيرجوين لن يلحق بمباراة السبيرز مع لايبزيغ الألماني في إياب دور الـ16.

ويفتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لخدمات المهاجم الإنجليزي هاري كين، والكوري الجنوبي هيونغ سون مين، وخسر الفريق 0/1 على ملعبه في مباراة الذهاب.

وقالت صحيفة ”ستاندرد“ الإنجليزية، أن الجناح الهولندي بيرغوين تعرض لإصابة أمام بيرنلي على ملعب تيرف مور في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون من الصعب أن يشارك بيرغوين أمام لايبزيغ، بعدما غاب عن تدريبات السبيرز.

وتعاقد توتنهام مع بيرغوين البالغ من العمر 22 عاما في يناير الماضي من آيندهوفن الهولندي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وسجل بيرغوين هدفين في 7 مباريات مع توتنهام، وبات بيرغوين ثالث لاعب يسجل هدفين بقميص توتنهام في أول مباراتين له على ملعب السبيرز، عندما سجل هدفين على وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 41 نقطة، ويتأخر بـ7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.