 تشيلسي وتوتنهام ينافسان بايرن ميونخ على أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند – إرم نيوز‬‎

تشيلسي وتوتنهام ينافسان بايرن ميونخ على أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند

تشيلسي وتوتنهام ينافسان بايرن ميونخ على أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند

المصدر: فريق التحرير

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد، أن ناديين إنجليزيين مهتمين بالتعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت صحيفة ”تيليغراف“ أن بايرن ميونخ الألماني يريد الحصول على حكيمي البالغ من العمر 21 عاما، كما انضم إليه تشيلسي وتوتنهام.

وأضافت أن بايرن ميونخ معجب بما يقدمه أشرف حكيمي في الدوري الألماني، ويأمل في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد لشراء اللاعب الصيف المقبل.

في حين يعتزم تشيلسي وتوتنهام منافسة بايرن ميونخ على الفوز بخدمات حكيمي، الذي انتقل من ريال مدريد لبروسيا دورتموند صيف 2018، بنظام الإعارة لموسمين.

وشارك أشرف حكيمي في 64 مباراة مع بروسيا دورتموند، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17، علما أنه لعب للفريق الأول في ريال مدريد 17 مباراة فقط.

وفي يناير الماضي تم اختيار المغربي أشرف حكيمي للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد على حساب الثنائي النيجيري صامويل شيكويزي وفيكتور أوسيمين.

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