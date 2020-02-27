سولشار: لا يمكن الاعتماد على الدوري الأوروبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه لا يمكن لفريقه الاعتماد على الفوز بلقب الدوري الأوروبي من أجل ضمان الظهور في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الانجليزي خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي: ”في منافسات الكأس لا يمكن معرفة ما يمكن أن يحدث. ولا يمكنك توقع أي شيء ولا يمكنك الاعتماد على تحقيق الفوز. فهناك فرق جيدة في البطولة، ربما لا يحالفك الحظ.. ولذا فحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونأمل في الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط في الدوري.“

والغياب عن دوري الأبطال ربما يكون مكلفا ليونايتد الذي كشف عن تراجع في الإيرادات والأرباح الأساسية في الربع الثاني بسبب الغياب عن دوري الأبطال في الموسم الحالي.

وقال سولشاير: ”نحن ناد كبير ولدينا مصادر تمويل جيدة لكن الاستمرار في تراجع الإيرادات يعني مزيدا من المعاناة، ولذا فنحن نطمح للعودة إلى دوري الأبطال لأسباب كروية لكن أيضا هذا الأمر سيساعد النادي ماليا“.