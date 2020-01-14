هل يؤيد سولشاير انضمام مهاجم مانشستر يونايتد لمنتخب إنجلترا حاليا؟

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء إن لاعبه الواعد ميسون جرينوود يملك كل متطلبات النجاح، لكنه يحتاج إلى الوقت من أجل التألق بعدما دخل تشكيلة الفريق الأول هذا الموسم.

وسجل جرينوود (18 عاما) تسعة أهداف مع يونايتد في كل المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي النادي في الدوري الأوروبي برصيد أربعة أهداف.

وأسفر صعود جرينوود القوي إلى مطالبة البعض بانضمامه إلى تشكيلة منتخب إنجلترا الأول في بطولة أوروبا المقبلة، لكن سولشاير قال إن لاعبه الواعد يحتاج أولا إلى الوقت للتركيز على تطوير مستواه.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مباراة الإعادة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز، يوم الأربعاء: ”أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة. دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا“.

وأضاف: ”يجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه. عندما يلعب معنا لفترات أطول سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا). إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما“.

ورغم فقدان ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، بانتقالهما إلى إنتر ميلان في بداية الموسم، نجح الثلاثي جرينوود وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في قيادة خط الهجوم، لكن سولشاير رفض أن يحظى هو بالإشادة على مستويات لاعبيه.

وشارك راشفورد في مباراته رقم 200 مع يونايتد، مطلع الأسبوع الجاري، وسجل 22 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، بينما هز مارسيال الشباك 11 مرة في كل المسابقات.

وقال المدرب النرويجي: ”لا أريد أن أنال الإشادة، هم يعملون بجدية لتطوير مستواهم… ميسون في موسمه الأول لذا فإن تسجيل تسعة أهداف في 20 مباراة هو أمر رائع.

”ماركوس يتطور باستمرار وأنطوني غاب لثمانية أسابيع. أنا معجب بهم وهم يعملون بجدية. نريد ثبات المستوى وسنرى المزيد منهم“.

وأكد سولشاير أن القائد آشلي يانج قد يغيب بسبب الإصابة، لكنه يأمل أن يتمكن المدافع إيريك بيلي، الغائب منذ يوليو تموز بسبب إصابة بالركبة، أن يكون لائقا لمواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

وأضاف مهاجم يونايتد السابق: ”إنه يقترب جدا وربما يعود مطلع الأسبوع المقبل. سيخوض فريق الرديف مباراة اليوم وأتمنى أن يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة. لذا ربما يكون جاهزا لمباراة ليفربول“.