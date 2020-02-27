رقم قياسي جديد لبيب غوارديولا ضد ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو

تفوق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا على ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في سانتياغو بيرنابيو 2-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في ربع النهائي لكونه سيلعب لقاء الإياب على ملعبه الاتحاد في مانشستر.

وأصبح الإسباني بيب غوارديولا الحصان الأسود ضد ريال مدريد في ملعبه سانتياغو بيرنابيو حيث حقق فوزه السادس على الفريق الملكي ليصبح أكثر مدرب فاز على أرضية الملعب الشهير في العاصمة الإسبانية متخطيا المدرب الراحل هيلينيو هيريرا الذي حقق 5 انتصارات.

وفاز غوارديولا برفقة برشلونة في 5 لقاءات في سانتياغو بيرنابيو منها فوزه الشهير 6-2 وفوزه 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 ولم يخسر برفقة الفريق الكاتالوني في ملعب ريال مدريد في 9 زيارات.

الهزيمة الوحيدة التي تلقاها في سانتياغو بيرنابيو هي حين كان مدربا لفريق بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 حيث انهزم بهدف لصفر سجله كريم بنزيمة وخرج من المسابقة بعدما خسر لقاء الإياب في ميونخ 4-0.

وفي زيارته رقم 11 لسانتياغو بيرنابيو حقق فوزه السادس وهذه المرة برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي ليكون ثالث فريق يواجه من خلاله ريال مدريد.

وقدم مانشستر سيتي مستوى جيدا في سانتياغو بيرنابيو وقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 في لقاء شهد طرد العميد سيرجيو راموس الذي سيغيب عن ريال مدريد في الإياب.

وتعرف جماهير سانتياغو بيرنابيو أن بيب غوارديولا هو الحصان الأسود لفريقها ولذلك واجهت اسمه بصافرات الاستهجان قبل بداية اللقاء حين تقديم أسماء الفريقين.

وتميز اللقاء بحالة ودية بين بيب غورديولا وزين الدين زيدان اللذين تبادلا كلمات الثناء والإشادة في الندوات الصحفية قبل اللقاء، وكان الإسباني أكثر نشاطا خلال اللقاء حيث شجع لاعبيه وقام بدعمهم حتى حين تلقوا الهدف الأول الذي سجله إيسكو.

كما أصبح الإسباني بيب غوارديولا أكثر المدربين فوزا على ريال مدريد في القرن الحالي برصيد 10 انتصارات.