زيدان: ”قلة التركيز“ سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي وأخطاؤنا تؤلمني

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فرص فريقه ما زالت قائمة في التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة على أرضه بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، منوها إلى أن الضيوف سجلوا هدفين في آخر عشر دقائق بسبب غياب التركيز، وأن عدم الاستعانة بتوني كروس قرار فني.

وقال زيدان عقب الخسارة ”المواجهة من 180 دقيقة ورغم الخسارة قدم اللاعبون أداء جيدا قبل أن ينقلب الوضع في آخر عشر دقائق ويسجل سيتي هدفين“.

وأضاف: ”تؤلمني أخطاؤنا،، قدمنا لقاء جيدا ولم نكن نستحق الهزيمة ”

وعن غياب القائد سيرجيو راموس عن مباراة العودة في مانشستر قال زيدان ”هذه هي كرة القدم. لا يمكننا تغيير شيء. نحن بحاجة إلى التركيز على الإيجابيات. ورغم ذلك لا توجد إيجابيات كثيرة. فقد لعبنا جيدا ولكن في آخر 10 أو 15 دقيقة اهتزت شباكنا. الآن نحن بحاجة إلى الذهاب إلى هناك والفوز إذا كنا نريد الاستمرار في البطولة“.

ورفض زيدان الحديث عن التحكيم رغم احتجاج لاعبيه على هدف خيسوس بدعوى دفع راموس وقال: ”الحكم قال لي أن لا شيء حدث وهذا كل شيء“.

وعن سبب تسجيل سيتي لهدفين في آخر ربع ساعة قال المدير الفني الفرنسي لصحيفة AS الإسبانية ”لا شيء، فهي أخطاء وندفع ثمنها. الأخطاء هي جزء من كرة القدم. لم نستغل أفضلية اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا. لقد قدمنا كل شيء على أرض الملعب، فقد افتقرنا إلى التركيز لمدة 10 دقائق. لقد كانت مباراة بدنية للغاية ودفعنا الثمن في النهاية“.

وعن غياب الدولي الألماني توني كروس ما إذا كان مصابا قال زيدان: ”لا، كروس ليس مصابا بل استبعاده جاء لأسباب فنية“.

وأكد مدرب ريال مدريد أن لاعبيه يعرفون ما عليهم فعله في العودة وقال: ”نعرف ما علينا فعله، الذهاب لمانشستر والفوز للتأهل وحتى مع نتيجة لصالحنا في الذهاب كنا سنذهب من أجل الفوز“.

وتحدث زيدان عن الكلاسيكو وقال: ”الأحد المقبل لدينا لقاء مهم وفرصة أخرى، إنه لقاء كبير يجب الاستعداد له بشكل جيد وتقديم لقاء محترم“.

وأضاف موجها رسالة لأنصار الفريق: ”الأحد أنتظر الأنصار للمجيء ومساعدة الفريق لا يمكن التحكم في كل شيء نعطي كل شيء على أرض الملعب، حاليا لدينا فترة سيئة، وحاليا يجب علينا أن نفوز بأي طريقة“.

وأكد زيدان أنه لا يفهم سبب الفترة السيئة لفريقه وقال: ”لا أعرف سبب هذه الفترة السيئة صحيح أنها فترة معقدة، حاليا يجب أن نكون أكثر قوة والاستمرار في العمل، الأحد لدينا فرصة لتغيير هذه الوضعية“.

وانتفض مانشستر سيتي قرب النهاية ليفوز بهدفين مقابل هدف على مستضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر.

وحافظ كيفن دي بروين على هدوئه ليتفوق على مواطنه البلجيكي تيبو كورتوا ويهز شباكه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ82 ويمنح سيتي التقدم بعدما أدرك غابرييل غيسوس التعادل بعد تمريرة عرضية من دي بروين في الدقيقة الـ 78.

ووضع إيسكو ريال مدريد في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية بعد هجمة مرتدة رائعة لكن بطل أوروبا 13 مرة خسر في النهاية.