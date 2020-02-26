تقييم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. خيسوس ودي بروين نجوم ليلة سقوط زيدان أمام غوارديولا

قبل يومين تساءلت صحيفة ”ماركا“ عن مصير الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، في أسبوع الحسم، مع خوض الميرينغي اختبارين ناريين على أرضه وبين جماهيره في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، من المتوقع أن يكونا حاسمين في شكل الموسم المدريدي.

وطرحت ”ماركا“ سؤالاً: هل يكون ذلك بداية مبشرة لريال مدريد نحو التتويج بالبطولات هذا الموسم، أم يكون الوضع كارثياً كما حدث منذ عام؟

الاختبار الأول كان مساء أمس، وجاء السقوط مدوياً، وبعد مباراة درامية، حيث قلب مانشستر سيتي الإنجليزي الطاولة على ريال مدريد، وانتصر 2-1 في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت شوطاً ثانياً مجنوناً.

الشوط الأول كان سجالاً بين الطرفين، فرص نادرة، سيطرة متبادلة على منطقة المناورات، تألق الحارسان، البرازيلي إدرسون في التصدي لرأسية الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي تيبو كورتوا في صدّ قذيفة البرازيلي غابرييل خيسوس، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

نزل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة هجومية رهيبة، ومرّت تسديدة الجزائري الدولي رياض محرز بجوار القائم الأيمن، قبل أن يتصدى كورتوا ببراعة يُحسد عليها لانفراد من ”محارب الصحراء“، وعلى العكس من سير اللعب، يخطف ريال مدريد هدفاً من صناعة فينسيوس وتسجيل إيسكو في الدقيقة 60.

لعب الإسباني بيب غوارديولا بطريقة ”الكل في الكل“، ودفع بمهاجمه رحيم سترلينغ في الدقيقة 73، وكان نزوله نقطة تحول في المباراة، بينما جاءت مشاركة الويلزي غاريث بيل ”نكبة“ على ريال مدريد.

في الدقيقة 78 ينطلق سترلينغ من الجهة اليسرى ويمرر للنجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي يرسل عرضية على رأس خيسوس، الذي يخدع سيرخيو راموس، ويسجل برأسه في شباك كورتوا معلناً هدف التعادل.

لم يكد ريال مدريد يستفيق من صدمة الهدف، حتى ارتكب داني كارفاخال خطأ ساذجاً

ريال مدريد 1 × 2 مانشستر سيتي | أهداف المباراة – ALL GOALS ????????????#RMAMCI ~ #UCL

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/ggw97LGpDw — ???? (@goal6002) February 26, 2020

ضد سترلينغ داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو في احتساب ركلة جزاء ترجمها دي بروين في الشباك مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد نال راموس بطاقة حمراء بعد عرقلة خيسوس المنفرد لمنعه من تسجيل هدف ثالث، ويتهاون سترلينغ ورياض محرز في كرتين قبل نهاية اللقاء.

وأصبح زيدان في وضع لا يُحسد عليه قبل لقاء العودة يوم 17 مارس المقبل في ملعب ”الاتحاد“، حيث يتعين عليه الفوز بفارق هدفين كي يتأهل إلى دور الثمانية، وسيكون على المدرب الفرنسي إخراج لاعبيه من حالة الإحباط قبل موقعة برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأحد المقبل، والتي يمكن أن تحدد فرص الميرينغي في استعادة لقب الدوري الإسباني، الليغا.

ورصدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تقييم لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباراة.

ريال مدريد

الحارس كورتوا 6 درجات.

الدفاع: كارفاخال 4، فاران 7، راموس 6، فيرلاند ميندي 6 درجات.

الوسط: مودريتش 6، كاسيميرو 6.5، فالفيردي 6.5، إيسكو 7 درجات.

الهجوم: كريم بنزيما 7، وفينيسيوس جونيور 8 درجات.

ومنحت الصحيفة المدرب زيدان 6 درجات.

مانشستر سيتي

الحارس إدرسون 7 درجات.

الدفاع: كايل ووكر 5.5، أوتاميندي 5.5، لابورت 7، ميندي 7، البديل فرناندينو 6 درجات.

الوسط: رياض محرز 7، إلكاي غوندوغان 7، رودري 5، برناردو سيلفا 7، كيفين دي بروين 8.

الهجوم: غابرييل خيسوس 8.5، سترلينغ 7 درجات.

ومنحت الصحيفة المدرب غوارديولا 8 درجات.