أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: 2/1 للسيتيزن (فيديو)

أحرز إيسكو مهاجم نادي ريال مدريد هدف فريقه الأول في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ِ

واستلم إيسكو بينية سحرية من فينيسيوس جونيور، لينفرد بمرمى إديرسون حارس السيتي ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل جيسوس سريعًا للسيتي من رأسية قوية، وأضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتيزن من ركلة جزاء.

ريال مدريد 1 × 2 مانشستر سيتي | أهداف المباراة – ALL GOALS ????????????#RMAMCI ~ #UCL

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ريال مدريد 1 × 2 مانشستر سيتي .. هدف دي بروين من ضربة جزاء https://t.co/yZar8q5U4R — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 26, 2020

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي، الطامح دومًا إلى مجد قاري ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، صاحب السمعة الخارقة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب 13 نسخة، في ذهاب ثمن النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويعاني ريال مدريد من تراجع النتائج مؤخرًا على المستويين الأوروبي والمحلي وحقق 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات وسط جماهيره في البرنابيو، حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلها، على الرغم من أنه هزم في 4 مباريات فقط من آخر 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق في 37 مباراة.

ويمتلك ريال مدريد الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث لم يخسر أي مباراة على الإطلاق ضد السيتي في 4 مواجهات رسمية، وفاز الملكي مرتين، وتعادل مثلهما، وسجل 5 أهداف، واستقبل 3.