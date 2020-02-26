وكيله: كريم بنزيما جدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022

أكد كريم الجزيري وكيل كريم بنزيما عبر محطة RMC التلفزيونية الفرنسية أن المهاجم الفرنسي جدد عقده مع ريال مدريد رسميا حتى عام 2022.

وقال الجزيري عندما حل ضيفا على برنامج ”Team Duga“ على قناة RMC، عن المهاجم الفرنسي قد مدد عقده الحالي مع النادي الملكي حتى عام 2022.

ولدى سؤاله عن إمكانية عودة كريم بنزيما إلى أولمبيك ليون، قال وكيل أعماله: ”في الوقت الحالي، مدد عقده للتو حتى عام 2022 حدث ذلك رسميا. إنه يريد البقاء في ريال مدريد، لكنه ظل دومًا في قلب ليون. منذ مغادرته، أصبح ليون فريقه في فرنسا“.

وسيخوض بنزيما في وقت لاحق اليوم مباراته المئوية مع النادي الملكي عندما يقود الفريق أمام مانشستر سيتي في سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.