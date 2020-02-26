التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يصطدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”سانتياجو برنابيو“، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويعانى ريال مدريد من تراجع النتائج مؤخرا على المستويين الأوروبي والمحلي وحقق 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات وسط جماهيره في البرنابيو، حيث خسر 3 مرات وتعادل مثلها، على الرغم من أنه هزم في 4 مباريات فقط من آخر 49 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق في 37 مباراة.

ويمتلك ريال مدريد الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث لم يخسر أي مباراة على الإطلاق ضد السيتي في 4 مواجهات رسمية، ففاز الملكي مرتين وتعادل مثلهما وسجل 5 أهداف واستقبل 3.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd1، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: مورديتش، فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، لابورت، زينتشنكو.

خط الوسط: دي بروين، رودي، سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، أغويرو، ستيرلينغ.