زيدان قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن نظيره الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، هو المدرب الأفضل في العالم.

ويتواجه الفريقان، غدا الأربعاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، بقيادة الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

وتحدث زيدان عن المباراة في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء، قائلا: ”ما نريده هو أن تفخر الجماهير بنا، وسنبذل قصارى جهدنا لهم“.

وأضاف: ”نعلم قوة المنافس، ومانشستر سيتي فريق جيد جدا؛ لذلك علينا التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية“.

وعن مواجهة غوارديولا، شدد: ”هذه مباراة تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وليست بين بيب وزيدان، وأعتقد أنه سيكون لقاء جميلا بين الفريقين“.

وأردف: ”أظهر غوارديولا دائما أنه الأفضل في العالم، أولا مع برشلونة، ثم في بايرن ميونخ، والآن مع مانشستر سيتي“.

وواصل تصريحاته: ”لا أعرف إذا كنا نستطيع أن نطلق وصف كلاسيكو على تلك المباراة أم لا، لكن يمكن تسمية جميع المباريات بذلك؛ نظرا لأهميتها، وفي النهاية كل ما نريده هو أن تكون جميلة بين الفريقين“.

وعن فترة معايشته لتدريبات غوارديولا في السابق: ”لن أخبركم بما تحدثت فيه مع بيب، أو ما يمكنني الاستفادة منه أو ما سأفعله، لكنها كانت تجربة مثيرة للاهتمام“.

واختتم تصريحاته عن هازارد: ”لست الشخص الذي يشخص حالته وهل يستطيع المشاركة مع الفريق أم لا، وهناك أشخاص أكفاء يعتنون بهذا الأمر، لكن كل ما يمكنني قوله هو أننا نعيش حالة سيئة بسبب إصابته، ونأمل في عودته سريعا بعد تعافيه بالكامل“.