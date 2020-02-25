بايرن ميونخ يسقط تشيلسي بثلاثية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونخ فوزا مثيرا على نظيره تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

في الـ18 من مارس المقبل، يلتقي الطرفان على ملعب أليانز أرينا، في قمة الإياب، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.

وظلت نتيجة الشوط الأول تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حتى أطلق حكم اللقاء، صافرة النهاية.

في الشوط الثاني، كشر الضيوف عن أنيابهم، وسجل البافاري بواسطة غنابري هدفين متتالين، من صناعة روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 51، و54 على الترتيب.

ليفاندوفيسكي، قتل المباراة تمامًا، حين أضاف الهدف الثالث، في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.