أهداف مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ.. 3-0 للفريق الألماني (فيديو)

سجل سيرج غنابري الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

غنابري أضاف الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 يسجل روبرت ليفاندوفسكي الثالث للبايرن.

Bayern are thrashing Chelsea at their own home???? Lewandowski scores the third???? Sorry Blues????#CHEBAY 0-3

pic.twitter.com/NST9Usqe6y — Top Videos (@Top5Vid) February 25, 2020

وتأهل فريق تشيلسي صاحب الملعب في مباراة اليوم، لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق فالنسيا الإسباني.

أما فريق بايرن ميونخ فجاء في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات، وبفارق 8 نقاط عن فريق توتنهام الإنجليزي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

والمواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في العام 2017، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، وانتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما المواجهة الأخيرة في البطولات الأوروبية فكانت في العام 2014 في لقاء كأس السوبر الأوروبي، وتغلب فيها الفريق البافاري بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.