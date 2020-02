أهداف مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ.. 3-0 للفريق الألماني (فيديو)

سجل سيرج غنابري الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

غنابري أضاف الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 يسجل روبرت ليفاندوفسكي الثالث للبايرن.

Bayern are thrashing Chelsea at their own home????

Lewandowski scores the third????

Sorry Blues????#CHEBAY 0-3

pic.twitter.com/NST9Usqe6y

