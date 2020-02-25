الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ

يصطدم فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، بضيفه بايرن ميونخ الألماني، في العاصمة البريطانية لندن، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز في مواجهة بايرن ميونخ، في صراع تكتيكي مثير ترصد ملامحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 4 مواجهات سابقة غلبت عليها الندية بعدما فاز بايرن ميونخ مرة وتشيلسي مثلها وتعادلا مرتين.

بدأت اللقاءات بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، وفاز تشيلسي في إنجلترا بنتيجة 4-2 ورد بايرن في ألمانيا بالفوز بنتيجة 3-2، ولكنه ودع البطولة.

وتقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 وتعادلا بهدف لكل منهما، ثم فاز تشيلسي بركلات الترجيح ثم تقابلا في السوبر الأوروبي عام 2013، وتعادلا بهدفين لكل منهما ثم فاز بايرن بركلات الترجيح.

مشوار الفريقين

صعد تشيلسي وصيفا للمجموعة الثامنة والأخيرة بعدما جمع 11 نقطة وحصد 3 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وسجل تشيلسي 11 هدفا واستقبل 9 أهداف.

وصعد بايرن متصدرا ترتيب المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وسجل 24 هدفا واستقبل 5 أهداف.. وهو صاحب الهجوم الأقوى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

طموح تشيلسي

يبحث تشيلسي عن الفوز أمام بايرن ميونخ، رغم أن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، أبدى تخوفه من هذه المواجهة، خاصة أن بايرن ميونخ يملك أداء تكتيكيا مميزا، وإيقاعا كبيرا في الاحتفاظ بالكرة.

وقال لامبارد: ”أحترم فريق بايرن ميونخ، وأعتقد أنه فريق مرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في كل موسم“.

ويغيب عن تشيلسي نجمه الفرنسي نغولو كانتي، ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم الحارس ويلي كاباييرو، ويلعب لامبارد بثلاثي دفاعي على الأرجح بوجود أنتونيو روديغير وأندرياس كريستينسن وسيزار ازابيلكويتا.

ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره ماتيو كوفاسيتش، ويمينا رايس جيمس، ويسارا ماركوس ألونسو مع ثلاثي الهجوم ويليان وماسون ماونت وأوليفييه جيرو.

خبرات بايرن ميونخ

يتسلح بايرن ميونخ بخبرات نجومه وقدرتهم على استكمال المشوار الأوروبي من خلال العودة من إنجلترا بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في مهمته بجولة الإياب.

ويغيب عن الفريق الثنائي نيكولاس سولي وإيفان بيريسيتش، وأكد المدرب هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن فريقه جاهز ولا يفكر سوى في تحقيق الفوز، موضحا أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز في إنجلترا.

ويعتمد بايرن ميونخ على تشكيلته التي تضم الحارس مانويل نوير وأمامه الرباعي لوكاس هيرنانديز ودافيد ألابا وبنيامين بافار وألفونسو دافيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جوشوا كيميتش مع لاعب الارتكاز تياجو ألكانتارا مع الأطراف السريعة بوجود كينغسلي كومان وسيرجي جنابري، وفي الهجوم الدويتو المخضرم توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال هاني رمزي مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون تكتيكية في المقام الأول، خاصة أن بايرن يلعب كرة كلاسيكية ويعتمد على قوة الأطراف، خاصة مع سرعات كومان وجنابري بجانب تجانس ليفاندوفسكي ومولر.

وأشار إلى أن تشيلسي تطور كثيرا مع فرانك لامبارد ويلعب كرة سريعة ويعتمد على الأداء الجماعي، خاصة في خط الهجوم.