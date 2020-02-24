بيكيه: ميسي أفضل من مارادونا وأتمنى اعتزاله في برشلونة

أكد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من مواطنه دييغو مارادونا، وذلك قبل مباراة برشلونة ونابولي بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وعن حديث ميسي على أن مستوى برشلونة لا يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا قال بيكيه: ”ربما لسنا الفريق الأكثر تفضيلا للفوز باللقب، لكنني مقتنع بأن لدينا إمكانيات، ويجب أن نمضي خطوة بخطوة ثم سنرى“.

وأوضح عن مارادونا: ”هو لاعب فريد في كرة القدم، وقدم الكثير وسنتذكره دائمًا، لكن إذا خيرتني بينه وبين ميسي سأختار ميسي؛ بسبب السحر الذي يقدمه ليو كل يوم وانتظامه لسنوات عديدة“.

وعن مواجهة نابولي أوضح: ”لأول مرة نلعب على ملعبهم التاريخي، نابولي تحسن كثيرًا في المباريات الأخيرة، أعتقد أننا سنلعب مباراة مُعقدة للغاية، ويجب أن نكون جاهزين“.

وبشأن أزمة الشركة قال الإسباني: ”لا أقول إن الأمر يزعجني، بل لا أهتم، لا يمكن التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس بارتوميو بدا وكأنه بالفعل لا يعرف ما حدث، رأيته متأثرا جدا في الاجتماع“.

وحول خروج برشلونة أمام روما ثم ليفربول بشكل درامي قال بيكيه: ”لن ننسى ذلك أبدا، نتعلم من الخسائر بالتأكيد تعلمنا الكثير، سنعلم كيف نواجه مثل هذه المواقف، والمضي قدما“.

وحول إمكانية انتقال ميسي لصفوف نابولي، أوضح: ”في كرة القدم لا يمكن قول لا، لكن أرى أنه أمر صعب، وعليكم أن تسألوه شخصيًا، أنا أريد اعتزاله في برشلونة“.

من جهته، أكد كيكي سيتين مدرب برشلونة صعوبة مواجهة نابولي، وقال: ”الفرق تبذل قصارى جهدها عند مواجهتنا، وستكون مباراة قوية وآمل أن نكون الأفضل، حيث رأينا بالفعل ما يمكنهم القيام به، وسوف يظهرون بنسخة استثنائية“.

وأضاف: ”هذه هي أول مباراة لي في دوري أبطال أوروبا، لدي دوافع، ومن العاطفي جدا أن أبدأ على هذا الملعب المليء بالعاطفة والتاريخ“.

وحول فيروس كورونا وتأثيره على المباراة قال: ”لست قلقا وأرسل تضامني لكل المتضررين هنا، وآمل أن يتم إيجاد حل في أقرب وقت ممكن“.

وعن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعد أيام أجاب سيتين: ”إنهما مسابقتان مختلفتان، ولدينا الثلاثاء مباراة يجب أن نخوضها بتركيز كبير، والمباراة التالية هي منافسة أخرى، وجميع المباريات مهمة“.

وواصل: ”ميسي لاعب رائع، ويقوم بما يقوم به منذ 14 أو 15 عاما، وهذا هو الفارق الذي أراه، حيث لم نر لاعبًا يتمتع بقدر كبير من الاستمرارية مثله، واستمتعت أيضًا بمارادونا كثيرًا ومع كرويف، فهم جعلونا نحب كرة القدم“.