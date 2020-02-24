مباريات الدوري الإيطالي قد تقام دون جمهور

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن مباريات دوري الدرجة الأولى ستقام دون جمهور في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد لو وافقت الحكومة على هذا المقترح.

وتُوفي 6 أشخاص وأصيب أكثر من 220 شخصا بفيروس كورونا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في أسوأ تفش للمرض في أوروبا.

وتأجلت 4 مباريات في الدوري أمس الأحد من بينها مواجهة إنتر ميلان صاحب المركز الثالث ضد سامبدوريا، وهناك مشكلة في العثور على مواعيد بديلة لتلك المواجهات.

وأبلغ غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين ”بالنسبة لدوري الدرجة الأولى خططنا وطلبنا إقامة المباريات دون جمهور، يمكن أن يحدث بحلول يوم الأحد“.

وتوقع غرافينا إقامة المواجهة بين إنتر ولودوغوريتس بطل بلغاريا بإستاد سان سيرو في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي يوم الخميس دون جمهور، وانتصر إنتر ميلان 2/0 في مباراة الذهاب.

ويتضمن جدول مباريات الجولة المقبلة من الدوري مواجهة بين يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان مساء الأحد.

وتقام مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء في نابولي البعيدة عن المنطقة المتأثرة بفيروس كورونا ولا يوجد ما يدل على إمكانية إلغائها.