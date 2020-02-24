غابرييل باتيستوتا يسخر من إنجاز كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (صورة)

سخر المهاجم الأرجنتيني السابق غابرييل عمر باتيستوتا، من إنجاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بعدما سجل الدون في 11 مباراة متتالية.

ولم يتردد باتيستوتا في تهنئة رونالدو بإنجازه الجديد، لكن بنوع من السخرية المُبطنة، حيث نشر باتيستوتا، البالغ من العمر 51 عاما، تغريدة على موقع ”تويتر“، وكتب: ”مبروك عليك رونالدو! إلا أنه يبدو لي أن ذلك مع الراحة يمكن أن يحدث بشكل أسهل“، في إشارة إلى عدم مشاركة رونالدو في بعض المباريات مع يوفنتوس لمنحه مزيدا من الراحة.

وذكر موقع ”كالشيو ميركاتو“، أن باتيستوتا سجل 11 هدفا في 11 مباراة متتالية دون راحة، في حين عادل رونالدو هذا الإنجاز إلا أنه غاب عن مباراة فريقه ضد بريشيا.

وأضاف الموقع أن غياب رونالدو عن تلك المباراة منحه قسطا من الراحة، بينما سجل باتيستوتا في 11 مباراة من دون راحة.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للأرقام والإحصائيات، فإن رونالدو سجل خلال 11 مباراة متتالية في 3 مسابقات، وهي: الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (بقميص ريال مدريد)، وفي الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

وأوضحت الشبكة أن رونالدو عادل الرقم التاريخي المسجل باسم مواطنه روي كوستا، كأكثر لاعب برتغالي تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي، وقالت إن رونالدو سجل 42 هدفا خلال 52، وهو نفس عدد أهداف روي كوستا، ولكن خلال 339 مباراة.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صيف العام 2018، مقابل 117 مليون يورو.

وسجل النجم البرتغالي 53 هدفا وصنع 13 في 73 مباراة مع يوفنتوس.