مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. إيسكو يكشف مفتاح الفوز على بطل الدوري الإنجليزي

أكد إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة النادي الملكي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن إيسكو قوله: ”مفتاح الفوز على مانشستر سيتي هو التركيز الشديد، وارتكاب أقل قدر من الأخطاء، في دوري أبطال أوروبا التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق“.

وأضاف: ”يجب أن نركز كثيرا ونحن نمتلك الكفاءة اللازمة، نلعب على ملعبنا وهذا أمر مهم للغاية، نثق في القيام بالأمور بشكل صحيح، أعتقد أن المباراة ستكون رائعة جدا“.

وأكمل إيسكو عن الاعتماد عليه بشكل أكبر: ”السر هو المزيد من العمل، وأريد إظهار قدراتي، وثقة زيدان ساعدتني، وأريد مساعدة الفريق في المباريات المهمة“.

وشارك إيسكو الموسم الحالي في 21 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها هدفين.

من جهته، قال فينيسيوس جونيور: ”اللعب بدوري أبطال أوروبا يُحفز جميع اللاعبين، وفي ريال مدريد نريد دائما الفوز بالبطولة، ونحن مستعدون لكل شيء“.

وتتجدد مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم 17 مارس المقبل على ملعب الاتحاد.

وسبق أن لعب ريال مدريد ومانشستر سيتي 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد مرتين وتعادلا مرتين.

ويسعى ريال مدريد للمضي قدما في البطولة، بعد أن ودع من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي الموسم الماضي، بعدما حصد ريال مدريد اللقب 3 مواسم متتالية، سنوات 2016، و2017، و2018.