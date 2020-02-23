مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. بنزيما يحدد نقطة قوة بطل الدوري الإنجليزي

أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مواجهة منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما، في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“:“مانشستر سيتي فريق جيد مع المدرب الجيد بيب غوارديولا، ولاعبوه يعتمدون على الكثير من التمريرات دون أي خوف، وستكون مباراة تكافئة“.

وعن خوضع المباراة رقم 100 في دوري أبطال أوروبا أوضح بنزيما:“أنا فخور حقًا، ودوري الأبطال بطولة مختلفة، ليست مثل الليغا أو البطولات الأخرى، وكل شيء حول دوري الأبطال أكثر جنونًا، ويوجد المزيد من الضغوط، وهذا الأمر يظهر تلقائيًا على الملعب.. لكن هذا لا يعني أننا لا نقدم الكثير في المنافسات الأخرى“.

وبشأن تحسن أرقامه التهديفية بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، قال بنزيما:“لا يمكن أن تعرف ما إذا كنت في أفضل لحظات مسيرتك، دائمًا تبحث عن الكمال.. ومثل أي شخص آخر أبحث عن ذلك في كل مباراة“.

وأردف:“وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية، وأتطلع للتحسن، وأعرف أنني لدي إمكانيات للوصول إلى الأفضل.. إنه عمل غير مرئي، حيث يحدث الكثير خارج الملعب، سواء بالراحة أو التدريب الشاق أو الأكل الجيد“.

وبسؤاله عن هدف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال:“بعد الخسارة أمام أياكس الموسم الماضي، سألنا أنفسنا عن الأسباب، وبات لدينا دافع الذهاب بعيدًا“.

وختم بنزيما:“الموسم الحالي أردنا أن نفعل شيئًا جيدًا، سواء في الليغا أو دوري الأبطال“.

وسجل بنزيما، البالغ من العمر 32 عامًا، مع ريال مدريد 240 هدفًا، وصنع 133 في 498 مباراة، علمًا بأنه سجل 68 هدفًا وصنع 30 في 130 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وليون.

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، يوم 17 مارس المقبل.