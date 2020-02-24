تير شتيغن قبل مباراة برشلونة ضد نابولي: نسعى لحسم التأهل من ملعب ”كامب نو“

تحدى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، نظيره نابولي، مشددا على أن فريقه جاهز لمواجهة يوم غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن اللاعبين يرغبون في تقديم أفضل أداء.

وأكد تير شتيغن، في مقابلة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأحد: ”نعلم أن مواجهة نابولي ستكون صعبة للغاية، لكننا سنركز للخروج بنتيجة إيجابية من هناك وأن ننجز الأمر في ملعبنا كامب نو“.

وأضاف: ”سنسير خطوة بخطوة نحو الهدف، ونعلم أن علينا مواصلة التحسن في كل مباراة“.

وتابع: ”الأسابيع الأخيرة كنا نتأقلم فيها على طريقة اللعب (مع المدرب كيكي سيتين)، لكننا جاهزون، نريد الفوز بالطريقة التي يتمناها المدرب“.

وعن تجديد عقده مع برشلونة، الذي سينتهي في صيف 2022، قال: ”لقد بدأنا المباحثات قريبا، لكنني لست على عجالة، لا يزال يتبقى عامان في عقدي، وأنا وأسرتي نشعر بالسعادة هنا، نشعر كأننا في بلدنا“.