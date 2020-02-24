عناوين الصحف الرياضية: تفاؤل في برشلونة وتشاؤم في ريال مدريد.. و“يوفنتوس – إنتر خلف أبواب مغلقة؟.. و“كرنفال مضحك“ (صور)

شكلت اللقاءات المهمة التي تنتظر ريال مدريد ومنها الكلاسيكو أمام برشلونة، وأحوال الفريقين قبل المواجهة، وتأثير فيروس كورونا على المنافسات الرياضية في إيطاليا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بإصابة البلجيكي إيدين هازارد وغيابه عن اللقاءين المهمين لريال مدريد، وأخبار الأندية السعودية وطواف الإمارات وأخبار الدوري المغربي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد، الذي تنتظره مواجهتان حاسمتان في الأسبوع المقبل تحددان مصيره في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكتبت: ”أسبوع الحقيقة“.

كما تحدثت عن تأثير ”فيروس كورونا“ على الدوري الإيطالي الذي أجلت فيه عدة لقاءات.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على فياريال، وكتبت: ”جواو فيليكس ينظم لحفلة أتلتيكو مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة من خلال وضعية الفريقين حاليا، وكتبت عن برشلونة بعد اعتلائه الصدارة: ”تفاؤل في برشلونة“.

وعن ريال مدريد كتبت بعد إصابة هازارد وفقدانه الصدارة: ”تشاؤم في ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة الذي اعتلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويستعد لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”في وضع الأبطال“.

كما أجرت حوارا مع الألماني تير شتيغن، حارس برشلونة، وكتبت على لسانه: ”نحن جاهزون“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت: ”هازارد يصاب وقد يغيب أغلب ما تبقى من الموسم“.

آس

ركزت الصحيفة على البلجيكي هازارد، نجم ريال مدريد، الذي تأكد غيابه عن اللقاءات الحاسمة لفريقه هذا الأسبوع، وكتبت: ”وداعا للقاء السيتي والكلاسيكو“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد أمام فياريال، وكتبت: ”أتلتيكو ثالثا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان المثير أمام بوردو 4-3 في الدوري الفرنسي، الذي شهد طرد نيمار وكتبت: ”كرنفال مضحك“.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن تأثير ”فيروس كورونا“ على الدوري الإيطالي الذي أجلت فيه عدة لقاءات، وعنونت: ”يوفنتوس – إنتر خلف أبواب مغلقة؟.. حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا.

-تورينو وبارما أجلت أيضا.. تتوقف الرياضة في بيدمونت أيضا بعد لومباردي وفينيتو،

في الوقت الحالي لقاء البيانكونيري في دوري الأبطال في ليون مؤكد.

الكورييري

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة جنوى ولاتسيو في الدوري الإيطالي، وعنونت: ”لا لا لاتسيو“، في ماراسي أيضا هناك فريق يستحق الأوسكار والإسكوديتو.. فوز رائع ضد جنوى 3/2.. المباراة رقم 20 على التوالي بلا خسارة.

-يبقى إنزاغي على بعد نقطة واحدة من يوفنتوس: ”نحن نفعل شيئا غير عادي“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على ملعب الهلال، وكتبت: ”3 شركات تهدد الهلال“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الوحدة: ”الوحدة يعود“، وعن الاتحاد كتبت: ”الاتحاد يشتكي البولندي والفار“، وعن الهلال كتبت: ”طبيب عمومي يفحص عطيف“.

كما تحدثت عن النصر السعودي ومشاركته في دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”طشقند تحتضن مواجهة النصر الآسيوية“.

كما اهتمت ببرشلونة وفيروس كورونا في إيطاليا، وكتبت: ”كورونا يقلق لاعبي برشلونة“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على انطلاق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وكتبت: ”المفاجآت تدشن طواف الإمارات“.

كما تحدثت عن عودة العين وكتبت: ”العين عودة زعيم في أغلى البطولات“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”يواجه السيتي في دوري الأبطال وبرشلونة في كلاسيكو الليغا، ريال زيدان موقعتان مصيريتان في 4 أيام“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على تعثر أندية الصدارة في الدوري الاحترافي المغربي، وكتبت: ”أندية الصدارة تتصدع“.

كما تحدثت عن مشاكل الوداد البيضاوي، وكتبت: ”الوداد يشكو الاستهتار ودوسابر يلعب بالنار“.

الصحيفة اهتمت بالمحترفين المغاربة في الدوري الأوروبي، وكتبت: ”النصيري أسعدهم وزياش أتعسهم“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني أنتوني روديغير مدافع تشيلسي، بشأن العنصرية، وكتبت: ”أنتوني: العنصرية فازت اليوم“.

كما اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على واتفورد وصعوده للمركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

الغارديان

تطرقت الصحيفة للحديث عن تصريحات أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، الذي قال: ”في هذه الحالة العنصرية فازت“، لاعب تشيلسي يتحدث عن الجماهير العنصرية من توتنهام ويطالب بالعقوبات عليهم.

– ”النجم برونو“.. فيرنانديز يهدف للوصول لرباعي القمة مع مانشستر يونايتد بعد قيادته الفريق لانتصار ملهم.

ميرور

تحدثت الصحيفة عن مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد، التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة، وعنونت: ”أولي عن هدف مارسيال: ”لا يصدقه عقل“.

-روديجر لاعب تشيلسي، عقب إساءات جماهير توتنهام: ”العنصريون هم الذين فازوا“.