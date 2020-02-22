مباراة برشلونة ونابولي.. غاتوزو واثق بحظوظه وريال مدريد يتجسس

تحدث الإيطالي غينارو غاتوزو مدرب نابولي عن اللقاء المرتقب بين فريقه وبرشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والمقرر الثلاثاء المقبل في سان باولو وذلك بعد الفوز على بريشيا 2/1 في الدوري الإيطالي.

وقال غاتوزو نجم ميلان السابق:“برشلونة فريق كبير وبإمكانه أن يسبب لنا متاعب، ويجب الإعداد للقاء بشكل جيد، وسنلعب خيارتنا خلاله“.

وتخطى نابولي الفترة السيئة بشكل مؤقت، وحقق فوزه الثالث على التوالي في كل المسابقات، والسادس في اللقاءات السبعة الأخيرة، واقترب من نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على إنتر ميلان في ملعبه في ذهاب نصف النهائي 1/1، كما صعد للمركز السادس في الدوري الإيطالي وأصبح قريبًا من المراكز الأوروبية.

وتخلف نابولي أمام بريشيا بهدف، ولعب بمجهود أقل تحسبًا للقاء برشلونة القادم، وعاد للقاء بفضل نجميه الإيطالي لورينزو إنسيني والإسباني فابيان رويز.

وقال غاتوزو حول الفوز الصعب على بريسشيا:“يغضبني حين أسمع أن اللعب على ملاعب فرق متأخرة في الترتيب سهل وهذا غير صحيح، أعطيناهم الهدف الأول وبعد ذلك كنا حاسمين هذه الأشياء تقلق“.

وأكد مدرب نابولي أنه كان قلقًا خلال الأسابيع الأولى على الفريق بعد تسلمه مهمة تدريبه خلفًا لكارلو أنشيلوتي، لكن لاعبيه أقوياء، وفي البداية كان مقلقًا افتقادهم للثقة وحسم اللقاءات.

وقال غاتوزو حول حظوظ فريقه فيما تبقى من الموسم في الدوري الإيطالي:“أولًا يجب الوصول لـ40 نقطة وسنرى، ما زال لدينا 13 لقاء وعلينا الحصول على 27 أو 28 نقطة في اللقاءات المقبلة“.

وأضاف:“في هذه الفترة التأهل للدوري الأوروبي مع كل ما حصل لنا يعد إنجازًا مهمًا“.

ويواجه نابولي برشلونة، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بحثًا عن إنجاز كبير للفريق والتأهل لربع النهائي من بوابة أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب.

ريال مدريد يتجسس

يعتبر فابيان رويز الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا هدفًا لعدة فرق أوروبية أبرزها قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد واللذان يتصارعان من أجل ضمه الصيف المقبل.

ووضع ريال مدريد النجم الإسباني الشاب هدفًا له وبحسب صحيفة ”أس“ فإن مراقبين من ريال مدريد حضروا لقاء بريشيا ونابولي لمتابعة فابيان رويز عن قرب.

وما زالت إدارة نابولي تواصل ضغطها على النجم الشاب لتمديد عقده المنتهي صيف 2023 لكن الصحيفة الإسبانية أوضحت أن المفاوضات متوقفة نهائيًا بسبب الموسم الصعب للفريق والمشاكل التي عرفها الفريق بين اللاعبين والرئيس أوريليو دي لورينتيس.

ولا يملك النجم الإسباني الشاب في عقده شرطًا جزائيًا، حيث إن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس يفضل وضع شرط جزائي يصل إلى150 مليون يورو وهو مبلغ يعد حاجزًا أمام الفرق الراغبة بضمه.

ويأمل ريال مدريد أن يتمكن من إقناع نابولي ببيع نجمه، الصيف المقبل، حتى في حال نجاح الفريق الإيطالي في تمديد عقده بشرط جزائي كبير.

وبحسب ”أس“ يعد ريال مدريد الأقرب لضم فابيان رويز، وهو مستعد لدفع مبلغ 80 مليون يورو الصيف المقبل.

ويبقى المنافس المباشر لريال مدريد في الصفقة هو غريمه برشلونة الذي أرسل في شهر سبتمبر الماضي الفرنسي إيريك أبيدال لمتابعة اللاعب في إيطاليا خلال لقاء ليتشي ونابولي.