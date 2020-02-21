أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: برشلونة يختار صفقته الجديدة.. وعرض جديد يحول مسار إيكاردي

تصدر اسم المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد عناوين الصحف العالمية وتحديدًا الإسبانية في ظل غموض مستقبله وأنباء اقترابه من الرحيل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها عملاقا الدوري الاسباني ريال مدريد، وبرشلونة:

زيدان يحسم مصير راموس في ريال مدريد

حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الجدل حول مستقبل سيرجيو راموس مدافع الفريق في الموسم الجديد.

ورد زيدان على أنباء رحيل راموس مؤكدًا أنه لا غنى عن وجود راموس قائد الفريق، وبقاؤه يسعده كمدير فني.

وأعلن زيدان دعمه الكامل لفكرة مشاركة سيرجيو راموس في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو مؤكدًا أنه إذا أراد راموس ذلك فلن يقف في طريقه.

ورفض زيدان الحديث عن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وإمكانية انضمامه للريال بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع مشاركة السيتي في البطولات الأوروبية لموسمين.

وأعلن زيدان القائمة التي ستخوض لقاء ليفانتي في الدوري الاسباني، غدًا السبت، والتي شهدت عودة الثنائي لوكاس فاسكيز وجيمس رودريجيز.

ودافع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد عن زميله جاريث بيل مؤكدًا أنه يستحق مزيدًا من التقدير والاحترام من جانب الجمهور الذي كثيرًا ما يركز على ما يقوم به بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وقال كاسيميرو خلال تصريحات إذاعية:“بيل لاعب فذ، واعتقد أن الناس يتحدثون عن الأمور السيئة التي يقوم بها خارج الملعب ولا يتكلمون عن الأمور التي يقوم بها ببراعة مثل الأهداف التي أحرزها في مباريات نهائية والتي أدت لحصد الألقاب“.

برشلونة يختار صفقته الجديدة لأول مهمة

اختار نادي برشلونة لاعبه الجديد الدنماركي مارتن برايثوايت لأول مهمة بخوض مباراة إيبار، غدًا السبت، في الدوري الاسباني.

وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة انضمام اللاعب الجديد لقائمة الفريق لمواجهة إيبار.

وأكد سيتين أن مباراة إيبار لن تكون سهلة بأي حال على الإطلاق، موضحًا أنه يختلف مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسألة عدم قدرة الفريق على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضح سيتين أن برشلونة قادر على المنافسة بقوة على التتويج القاري، مشيرًا إلى أن المهمة لن تكون سهلة ولكن برشلونة سيلعب للنهاية لحصد اللقب.

في المقابل، أكد ممثلو النجم البرازيلي نيمار صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي أن ما ذكره ميسي بخصوص عودة نيمار لبرشلونة ورغبة اللاعب في العودة أمر غير صحيح.

يوفنتوس يحول مسار إيكاردي

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن وجود رغبة لدى إدارة يوفنتوس بضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الموقع الإيطالي أن اللاعب الأرجنتيني يعد مطلبًا أساسيًا لإدارة اليوفي في ظل خبراته الطويلة في الدوري الإيطالي وقدرته على تقديم الفائدة الفنية للسيدة العجوز في الكالتشيو.

كلوب يفجر غضب لاعبي أتلتيكو مدريد

فجر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غضب لاعبي أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته حول تعرض لاعبه السنغالي ساديو ماني لاستفزازات وإساءات كبيرة.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن الشكوك تحيط بمشاركة لاعبه توماس ليمار بخوض مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم 11 مارس المقبل.