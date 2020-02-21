زيدان يدعم راموس لتحقيق ”الحلم الأوليمبي“

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه سيدعم القائد سيرجيو راموس إذا قرر تمثيل إسبانيا في الأولمبياد هذا العام بعد اختيار المدافع ضمن تشكيلة مبدئية لبطولة كرة القدم في طوكيو.

ومن المتوقع أن يقود راموس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ34 الشهر المقبل، منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 ويحافظ على مشاركته بانتظام مع ريال مدريد إذ بدأ أساسيا في 30 مباراة هذا الموسم.

لكن زيدان قال إنه ليس قلقا على راموس وتأثره بدنيا من خوض بطولتين دوليتين كبيرتين بعد موسم شاق مع ريال الطامح للمنافسة على لقبي دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل أن يحل ضيفا على ليفانتي غدا السبت: ”يجب أن يذهب للأولمبياد، بالطبع إذا كان يريد ذلك سأدعمه“.

وأضاف: ”من الجميل جدا أن تمثل بلدك، خاصة بالنسبة للاعب مثله أنجز الكثير في مسيرته“.

وقال راموس في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه متحمس لفكرة اللعب مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو.

وتابع راموس: ”إنها فكرة جميلة، حدث لا يمكن أن يرفضه أحد. لكننا سنرى ما سيحدث وأتأثر عاطفيا في كل مرة أرتدي فيها قميص إسبانيا“.

ولم يكن راموس خيارا بديلا أبدا في فترة زيدان، وشدد المدرب الفرنسي على أهميته في الفريق كما عبر عن رغبته في تجديد عقد المدافع الذي ينتهي العام المقبل.

وواصل زيدان: ”هو قائدنا ورمزنا ويلعب بشكل أفضل في التشكيلة الأساسية وليس لمصلحة أحد أن يبدأ على مقاعد البدلاء، راموس لاعب مهم جدا في الفريق، ويجب أن يكون من السهل تجديد عقده، أريده دائما في فريقي“.

ويتصدر ريال مدريد الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد أن تعثر فريق زيدان بملعبه بتعادل مفاجئ 2-2 مع سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.

وسيلتقي غدا مع ليفانتي صاحب المركز 13 الذي يملك سجلا مبهرا على ملعبه حيث هزم برشلونة 3-1 هذا الموسم لذا يتوقع زيدان مباراة صعبة.

وقال: ”جمع ليفانتي 20 نقطة من إجمالي 29 برصيده هذا الموسم، من اللعب على أرضه، وهذا يبين حجم المباراة التي تنتظرنا ستكون صعبة ويجب أن نستعد جيدا للظهور بشكل جيد“.