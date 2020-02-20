كريستيانو رونالدو: كيليان مبابي حاضر ومستقبل كرة القدم في العالم

يعتقد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس الإيطالي أن كيليان مبابي هو ”حاضر ومستقبل“ كرة القدم، والنجم الذي سيحصد الألقاب كافة.

وأشاد هداف يوفنتوس بمهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 21 عاما، والذي تألق كثيرا في آخر موسمين وتوِّج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 في روسيا.

وخلال لقاء ترويجي مع شركة ”نايكي“ التي يرتبط معها النجم البرتغالي بعقد رعاية ضخم قال رونالدو: ”مبابي هو الحاضر والمستقبل. إنه لاعب رائع، سريع للغاية، وسيكون مستقبل اللعبة“.

ويتحمل القليلون الضغط والحفاظ على مستواهم عبر السنوات مثلما يفعل رونالدو الذي أتم عامه الـ35 في الخامس من الشهر الحالي.

وتوِّج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات متأخرا بفارق مرة واحدة عن ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي حصد الجائزة العام الماضي.

ويتمتع مبابي بتألق مشابه وقد يقود فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة يوفنتوس في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

لكن يتعين على النادي الفرنسي العودة من خسارته 1/2 أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي في ألمانيا.

ويبدو رونالدو وفريقه يوفنتوس الأقرب لبلوغ دور الـ8 عندما يلتقي الفريق مع أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 للبطولة ذاتها يوم الأربعاء المقبل.

وصنع مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مباراة الذهاب في دورتموند عندما أرسل تمريرة متقنة إلى البرازيلي نيمار ليدرك التعادل 1/1 قبل أن يحسم إيرلينغ هالاند الفوز لأصحاب الأرض.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد معه الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه، وذكرت تقارير أن سان جيرمان عرض عليه راتبا سنويا يبلغ 50 مليون يورو، لإقناعه بتجديد العرض ورفض ريال مدريد.

وسجل مبلبي 24 هدفا، وصنع 16، في29 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، ليصل إلى تسجيل 84 هدفا، وصناعة 48، في 116 مباراة مع باريس سان جيرمان، علما أنه سجل 27 هدفا وصنع 16 في 60 مباراة مع موناكو.