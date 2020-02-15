صحيفة: ريال مدريد يضحي بنجمه للتعاقد مع كيليان مبابي

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن 4 أندية تريد التعاقد مع إيسكو، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة ”صن“ أن أندية: آرسنال، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، إلى جانب باريس سان جيرمان، تسعى إلى التعاقد مع إيسكو الذي سيكمل 28 عامًا في أبريل المقبل.

وبحسب الصحيفة الشهيرة، فإن إيسكو أعاد اكتشاف نفسه الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن إدارة ريال مدريد قد تضطر لبيع اللاعب، لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع النجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأضافت ”صن“ أن ريال مدريد يريد استغلال حفاظ إيسكو على قيمته السوقية التي تبلغ 63 مليون إسترليني، لبيع اللاعب الصيف المقبل، كما أنها لم تستبعد توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع سان جيرمان بشأن مبادلة إيسكو ومبابي خلال الصيف المقبل.

وانضم إيسكو لريال مدريد صيف العام 2013، قادمًا من مالاغا، مقابل 30 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2022.

وشارك إيسكو في 297 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 50 هدفًا، وصنع 52، علمًا بأنه شارك الموسم الحالي في 20 مباراة.

ويتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع كيليان مبابي، الصيف المقبل، أو الذي يليه، لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بواحد من أنجح اللاعبين في الوقت الحالي.

لكن تعاقد ريال مدريد مع مبابي لن يكون أمرًا سهلًا، إذ إنه من غير المتوقع أن تقل قيمة الصفقة عن 250 مليون يورو، إذا وافق باريس سان جيرمان على بيع اللاعب.

وذكرت تقارير قبل أيام أن إدارة باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبًا سنويًا قدره 50 مليون يورو، لتجديد عقده مع النادي.

وانتقل مبابي، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى باريس سان جيرمان، من موناكو، صيف العام 2017، مقابل 145 مليون يورو، حتى 2022.

والموسم الحالي سجل مبابي 24 هدفًا، وصنع 15 في 28 مباراة مع باريس سان جيرمان، وإجمالًا لعب مع الفريق 115 مباراة، سجل فيها 84 هدفًا وصنع 47.