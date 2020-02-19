هدف مباراة توتنهام ضد لايبزيغ.. تيمو فيرنر يتقدم للفريق الألماني (فيديو)

تقم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني بهدف في شباك توتنهام خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز فيرنر هدفه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ويسعى توتنهام للاستفادة من عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة جيدة أمام لايبزيغ قبل مواجهة الإياب، من أجل مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة.

فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حقق 3 انتصارات في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز جعلته يقفز إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما لايبزيغ، فسيحاول مواصلة مغامرته الرائعة في أول مشاركة له في مراحل خروج المغلوب من البطولة الأعرق في القارة العجوز، لاسيما وأنه يعيش موسما استثنائيا ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ المتصدر.