مورينيو يعلن نهاية موسم سون مع توتنهام

لا يتوقع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عودة المهاجم سون هيونج-مين للعب هذا الموسم، بعد إصابة اللاعب الكوري الجنوبي بكسر في الذراع اليمنى مطلع الأسبوع.

وسيؤثر غياب سون على هجوم توتنهام في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ غدا الأربعاء.

وسيخضع سون، الذي سجل 14 هدفا وصنع ثمانية في الدوري الممتاز ودوري الأبطال هذا الموسم، لجراحة ولم يحدد النادي موعدا لعودته.

وقال مورينيو إن البيان الذي أصدره توتنهام بشأن غياب اللاعب ”عدة أسابيع“ ربما يكون مغرقا في التفاؤل.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء: ”لن أضعه في حساباتي مجددا هذا الموسم. أعتقد أن المتحدث الإعلامي باسم توتنهام يغرق في التفاؤل بشأن لحاق اللاعب بمباراتين أو ثلاث، لكني لن أضعه في حساباتي“.

وسيغيب هاري كين مهاجم توتنهام حتى أبريل نيسان؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وشبه مورينيو خسارة جهود سون بصعود درج سلم ينهار دون سابق إنذار، قائلًا: ”أمامنا خياران الآن: السقوط والموت أو مواصلة الصعود.. سنقاتل بكل شيء نملكه“.

وتابع: ”لا يوجد مهاجمون. لم ندخل سوق الانتقالات. لا يوجد لاعبون. سنعول الآن على جماهيرنا. أنصار توتنهام. هذا هو الشيء الوحيد الذي أطلبه لأني لا أستطيع طلب المزيد من اللاعبين فهم يقدمون كل ما لديهم، لا يمكن أن يسوء الوضع أكثر من هذا.. في بعض الفترات كنت أخشى من عدم وجود خيارات هجومية على مقعد البدلاء، أما الآن لا توجد خيارات هجومية في أرض الملعب“.

وقال مورينيو إن المهاجم الشاب تروي باروت (18 عاما) ليس جاهزا لتعويض سون أو كين، وإن الجناح رايان سيسينون لا يمكنه أداء دور المهاجم.