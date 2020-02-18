ضربة جديدة لتوتنهام بعد خضوع سون لجراحة

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن مهاجمه الكوري الجنوبي الدولي سون هيونغ-مين سيخضع لجراحة لعلاج كسر في ذراعه وسيغيب لعدة أسابيع ما يمثل ضرب قوية لهجوم النادي اللندني في ظل غياب القائد والهداف هاري كين للإصابة -أيضا- بعد خضوعه لجراحة في وقت سابق هذا العام.

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء ”سيخضع سون هيونغ-مين لعملية جراحية هذا الأسبوع بعد إصابته بكسر في ذراعه اليمنى. تعرض الدولي الكوري الجنوبي للإصابة خلال فوزنا على أستون فيلا يوم الأحد.

”بعد الجراحة ، سيقوم طاقمنا الطبي بمراجعة الخيارات المتاحة لإعادة تأهيل سون مع توقع غياب اللاعب لعدة أسابيع“.

وأحرز سون هيونغ-مين هدفا في الوقت بدل الضائع، بعد خطأ دفاعي فادح، ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-2 على أستون فيلا والتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سون عقب هذه المباراة ”تأخرنا بهدف نظيف لكن أظهرنا شخصيتنا ولم نستسلم. كان لدي مشاعر سيئة لأني أهدرت عدة فرص للتسجيل لكني أحرزت هدف الفوز وهو ما يجعلني سعيدا جدا وأعتقد أن الفريق استحق الفوز“.