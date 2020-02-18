 أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. 2/1 للفريق الألماني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. 2/1 للفريق الألماني (فيديو)

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. 2/1 للفريق الألماني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أحرز النرويجي هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني هدفًا لصالح فريقه في شباك باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند هدفه في الدقيقة 69 من متابعة لكرة مرتدة من دفاع الفريق الباريسي.

وفي الدقيقة 75 خطف نيمار هدف التعادل لباريس، لكن في الدقيقة نفسها أعاد هالاند التقدم مرة أخرى بهدف رائع.

ويستضيف ”أسود الفيستفاليا“ نظيره نادي العاصمة الفرنسية على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، في واحدة من أبرز مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد عودة توماس توخيل إلى المدينة الألمانية من جديد.

وتولى توخيل تدريب دورتموند بعد حقبة مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، يورغن كلوب، وذلك لمدة موسمين من 2015 إلى 2017، ونجح خلال هذه الفترة بفرض اسمه بقوة محققًا لقب كأس ألمانيا في موسمه الثاني، بالفوز 2-1 على إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية.

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