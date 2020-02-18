أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. 2/1 للفريق الألماني (فيديو)

أحرز النرويجي هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني هدفًا لصالح فريقه في شباك باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند هدفه في الدقيقة 69 من متابعة لكرة مرتدة من دفاع الفريق الباريسي.

دورتموند 1 × 0 باريس | هددددددددددددددددددف هالاند ????????????#BVBPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/NGz7dFwKlq — @Goal586 (@goal586) February 18, 2020

دورتموند 1 × 1 باريس | هددددددددددددددددددف نيممممار اسيست مبابي ????????????????#BVBPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/V2LInnOuaB — @Goal586 (@goal586) February 18, 2020

دورتموند 2 × 1 باريس | هددددددددددددددددددف هالالالالالاند كامل مع الاعادات عالممممممممممي ????????????????#BVBPSG

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/5LpJNreTvP — @Goal586 (@goal586) February 18, 2020

وفي الدقيقة 75 خطف نيمار هدف التعادل لباريس، لكن في الدقيقة نفسها أعاد هالاند التقدم مرة أخرى بهدف رائع.

ويستضيف ”أسود الفيستفاليا“ نظيره نادي العاصمة الفرنسية على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، في واحدة من أبرز مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد عودة توماس توخيل إلى المدينة الألمانية من جديد.

وتولى توخيل تدريب دورتموند بعد حقبة مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي، يورغن كلوب، وذلك لمدة موسمين من 2015 إلى 2017، ونجح خلال هذه الفترة بفرض اسمه بقوة محققًا لقب كأس ألمانيا في موسمه الثاني، بالفوز 2-1 على إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية.