 بروسيا دورتموند يفعل خيار شراء إيمري تشان من يوفنتوس – إرم نيوز‬‎

بروسيا دورتموند يفعل خيار شراء إيمري تشان من يوفنتوس

بروسيا دورتموند يفعل خيار شراء إيمري تشان من يوفنتوس

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف بروسيا دورتموند الألماني، توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع إيمري تشان بصفة دائمة بعقد مدته 4 سنوات.

وكان دورتموند ضم تشان من يوفنتوس خلال انتقالات الشتاء، يناير الماضي، على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه بداية من 1 يوليو، سيفعّل خيار شراء تشان.

ويستمر عقد تشان مع دورتموند حتى 30 يونيو 2024.

يذكر أن تشان شارك مع دورتموند في 3 مباريات منذ انضمامه للفريق الألماني، واستطاع تسجيل هدف وحيد.

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