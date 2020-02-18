بروسيا دورتموند يفعل خيار شراء إيمري تشان من يوفنتوس

كشف بروسيا دورتموند الألماني، توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع إيمري تشان بصفة دائمة بعقد مدته 4 سنوات.

وكان دورتموند ضم تشان من يوفنتوس خلال انتقالات الشتاء، يناير الماضي، على سبيل الإعارة.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. ???? ???? Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. ???? #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه بداية من 1 يوليو، سيفعّل خيار شراء تشان.

ويستمر عقد تشان مع دورتموند حتى 30 يونيو 2024.

يذكر أن تشان شارك مع دورتموند في 3 مباريات منذ انضمامه للفريق الألماني، واستطاع تسجيل هدف وحيد.